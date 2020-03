La mère en moi: être ou ne pas être mère

C’est la grande et éternelle (sempiternelle ?) question que pose Sheila Heti dans La mère en moi, un roman qu’on devine autobiographique, tout récemment traduit de l’anglais. Chaudement salué par la critique, le livre jongle, rêve et cauchemarde sur le sujet sur plus de 300 pages. Par moments, c’en est exaspérant. Mais parce que la plume est intelligente, impertinente, et bien sûr provocante, ça n’en est pas moins interpellant. Oui, même si vous avez des enfants. Résumé, en cinq questions, d’un livre inclassable, portant à la fois sur la maternité et sur l’art et la liberté.