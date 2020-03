Abandons : la blessure du monde ★★★★

Le nouveau recueil de Danielle Fournier est un grand livre, triste et beau. Abandons explore le dédoublement, le mystère de l’autre en soi qu’on ne reconnaît plus, ce qui n’empêche aucunement de « descendre sur la blessure du monde » et de faire acte de résistance.