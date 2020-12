Josianne Arès est depuis mardi la nouvelle directrice générale des Correspondances d’Eastman. Mme Arès est connue en Estrie où elle œuvre dans le milieu culturel.

Nathalie Collard

La Presse

Consultante, gestionnaire et organisatrice d’évènements, Josianne Arès a entre autres occupé le poste de directrice générale de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. Elle succède à Raphaël Bédard-Chartrand nommé récemment directeur de la programmation et de l’accueil au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

« Œuvrant depuis plus de 20 ans en Estrie, dans les milieux culturel et touristique et forte d’une solide expérience en tant que gestionnaire, consultante stratégique ainsi qu’organisatrice d’évènements, Mme Arès saura sans contredit mener à bien le Festival annuel des Correspondances d’Eastman et assurer avantageusement la poursuite et le développement des nombreux projets mis sur pied par notre organisme depuis déjà dix-huit ans », a déclaré la présidente du C.A. des Correspondances, Marie Robert.