Carrousel encyclopédique des grandes vérités… : un penseur qui sourit ★★★

Diderot et D’Alembert ont consacré des décennies à leur Encyclopédie, ouvrage emblématique du siècle des Lumières. Marc-Antoine K. Phaneuf a mis un peu plus de 10 ans à concevoir la sienne, ce Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne, qui, 10 ans après avoir été publié sous la forme d’un livre-objet à tirage très limité – 20 exemplaires –, prend du coffre et trouve sa place à La Peuplade.