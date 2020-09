Notre choix

Du côté des Indiens : les survivants ★★★

Il y a de nombreuses façons de témoigner et c’est par la littérature que plusieurs Françaises ont choisi d’aborder la question des agressions sexuelles dans la foulée du mouvement Me Too. Vanessa Springora avait ouvert le bal en janvier dernier avec Le consentement et cet automne, on compte au moins trois romans écrits par des femmes qui décrivent dans leur roman le mécanisme à l’œuvre. Outre Lola Lafon et son magnifique Chavirer, il y a Loulou Robert et son roman Zone grise. Et il y a l’actrice Isabelle Carré avec Du côté des Indiens.