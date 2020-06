La vie et l’œuvre de Dany Laferrière seront mises à l’honneur cet été et cet automne sur la Promenade des artistes du Quartier des spectacles de Montréal. Du 20 août ou 1er novembre, l’exposition Un cœur nomade retracera en mots, en images et en sons les 35 ans de carrière de l’écrivain québécois membre de l’Académie française.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

L’exposition est composée de sept tableaux distincts en empruntant notamment les vitrines longeant le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. On y retracera toute sa vie, de sa naissance à Petit-Goâve en Haïti jusqu’à son entrée à l’Académie française, en passant par son exil à Montréal où il a publié tous les ouvrages de sa prolifique carrière.

C’est Félix Dagenais, commissaire et directeur de création du Partenariat du Quartier des spectacles, qui met en scène l’exposition Un cœur de nomade, en s’inspirant des trois livres graphiques de Dany Laferrière, soit L’exil vaut le voyage, Vers d’autres rives et Autoportrait de Paris avec Chat.

Par ailleurs, Félix Dagenais a aussi signé la réalisation du court film d’animation L’exil vaut le voyage mettant en valeur le travail et l’univers coloré de Dany Laferrière et qui sera projeté tous les soirs sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Réalisé en collaboration avec l’Office national du film du Canada, le film met en scène les lieux et personnages ayant marqué l’histoire de l’académicien, comme autant de mosaïques de souvenirs qui s’animeront sous les yeux des curieux.

Ces initiatives, qui se veulent un cadeau à ce grand artiste qui fait rayonner Montréal à travers le monde, s’inscrivent dans la mission d’animation de l’espace public que s’est donnée le Partenariat du Quartier des spectacles.