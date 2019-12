Gamer: les péripéties d’une gameuse, le succès d’une série

Vendus à plus de 85 000 exemplaires au Québec et en Europe, les six premiers tomes de la série jeunesse Gamer sont plus qu’un succès populaire. Les romans de Pierre-Yves Villeneuve s’attaquent avec brio au sexisme envers les femmes passionnées de jeux vidéo, dans une histoire pleine de rebondissements qui galvanise autant les filles que les garçons.