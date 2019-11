#Maria : réalité ou fiction ? ★★★½

Le nouveau roman de Jacques Savoie, #Maria, aborde avec acuité — et une bonne dose d’humour — des enjeux bien de notre temps dans une histoire rocambolesque qui nous transporte de Montréal à Locarno et à la Californie, et où s’entremêlent service de renseignements, espionnage, cinéma, mouvement #metoo, le film Le dernier tango à Paris, John Lennon, réseaux sociaux et catastrophes environnementales. Un mélange qui aurait pu facilement devenir un fourre-tout, mais à travers lequel l’auteur navigue habilement.