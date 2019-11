Chaque jour, un invité d’honneur du Salon du livre de Montréal nous suggère trois lectures.

Nathalie Collard

La Presse

Mourir m’arrive, Fernand Durepos, Éditions de l’écrou

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’ÉCROU Mourir m’arrive de Fernand Durepos

« C’est une réédition qui vient de paraître. Je dirais que ce sont des poèmes d’amour “revisited”. Ça aurait pu être cliché, mais ça ne l’est pas. Durepos a un style concis qui frappe. À la fin, ça donne une fresque. C’est un recueil solide. »

Querelle de Roberval, Kevin Lambert, Héliotrope

IMAGE FOURNIE PAR HÉLIOTROPE Querelle de Roberval de Kevin Lambert

« J’ai aimé la démesure, le fait que l’érotisme et la politique s’entremêlent dans cette histoire autour d’une figure mythique. On est emporté dans un tourbillon et c’est écrit de façon magistrale. »

Les disparus d’Ély – Mortels, collectif d’auteur.e.s, Québec Amérique

IMAGE FOURNIE PAR QUÉBEC AMÉRIQUE Les disparus d’Ély – Mortels, collectif d’auteur.e.s

« Durant huit jours, une dizaine d’écrivains s’est réunie dans la maison de Joseph-Armand Bombardier, à Valcourt. On a écrit chacun une nouvelle différente, c’était toute une semaine, une belle expérience. »