Un guide pour apprendre à débattre ? À première vue, on se dit : pourquoi pas ? Après tout, au Québec, on a encore beaucoup de difficulté à discuter sans que les échanges virent à l’engueulade. Et en ces temps où tout le monde est à cran, en pleine campagne électorale fédérale par-dessus le marché, apprendre à échanger sans que personne ne grimpe aux rideaux n’est pas une mauvaise idée.

Nathalie Collard

La Presse

La psychologue Rachida Azdouz, qu’on entend souvent à la radio parler, entre autres, de relations interculturelles, nous propose donc dans ce livre une approche réfléchie et détaillée pour mieux débattre d’enjeux délicats.

Trois thèmes

À partir de trois thèmes clivants qui ont fait couler beaucoup d’encre et enflammé les réseaux sociaux — l’éducation sexuelle à l’école, l’appropriation culturelle et la laïcité —, Azdouz imagine des échanges plus constructifs que ce qu’on a été en droit d’entendre au cours des dernières années. L’objectif de l’auteure est d’éviter le piège de la « controverse » pour se rapprocher de la discussion de fond.

Chaque thème est décortiqué, les concepts clarifiés et les arguments de chaque camp expliqués.

Rachida Azdouz invente ensuite des dialogues où le respect et la réflexion, plutôt que l’indignation, sont mis de l’avant.

L’objectif n’est pas d’avoir raison, ou de fermer le caquet à notre interlocuteur, mais bien d’échanger des idées. Pas toujours évident. Car lorsque les esprits s’échauffent, le danger d’adopter une attitude moralisatrice, ou encore de « gagner son point » à tout prix, est bien présent.

L’effort de ce livre est donc fort noble, mais la lecture, honnêtement, est un peu ardue. Car contrairement à un essai ou à un pamphlet, et malgré quelques touches d’humour et des mots d’esprit, le ton est résolument didactique.

Qui lira ce livre alors ? Des gens qui ont déjà tendance à préférer le débat à la chicane ? Sinon, on le voit très bien entre les mains d’étudiants du cégep et de l’université, dans des cours de philo, par exemple. Ah, et pourquoi pas en refiler un exemplaire aux candidats des principaux partis fédéraux qui prendront part au débat des chefs la semaine prochaine ? Ça éviterait peut-être quelques combats de coqs cacophoniques…

