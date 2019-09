(Toronto) La maison d’édition Penguin Random House Canada a annoncé que l’auteur canadien Graeme Gibson, conjoint de l’écrivaine Margaret Atwood, est décédé à l’âge de 85 ans.

La Presse canadienne

Graeme Gibson avait cofondé le Writers’ Trust of Canada et la Writers’ Union of Canada, en plus d’avoir été président de PEN Canada.

Il a écrit de nombreux romans, dont Five Legs, Perpetual Motion et Gentleman Death. Il était aussi membre de l’Ordre du Canada.

Pendant la dernière décennie, il a vécu à Toronto avec sa conjointe, l’écrivaine Margaret Atwood.

Cette dernière a précisé par communiqué qu’il était atteint de démence. Elle a ajouté qu’il était mort « entouré d’amour, d’amitié et d’appréciation ».