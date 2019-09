Un jeune homme quitte Paris, Ville Lumière plongée dans l'anarchie. Quitte Paris ? Ou le fuit ?

Au milieu de la dévastation, du chaos d'un « monde dénaturé par la violence », ce narrateur nous apparaît d'une grande humanité, d'une certaine naïveté, d'une douceur bienvenue. C'est pourtant sans peur qu'il passera du bois de Vincennes à Istanbul, traversera le désert du Karakoum et le Kerala, affrontant tempêtes de gaz, périples en mer et truands.

Sa destination espérée ? L'île japonaise d'Oshima. Là où son père mourant l'a rappelé. Là où tout se révélera.

Roman d'aventures, récit de voyage, oeuvre de science-fiction... Serge Lamothe entremêle les genres dans ce livre foisonnant où le bonheur est « présage d'un cataclysme imminent ».

Au fil de rebondissements, de scènes d'amour, de souvenirs enfouis et de réflexions sur l'exil, l'homme de lettres et de théâtre de Québec insère un commentaire sur l'histoire qui se répète, rend hommage au cinéma du maître Kurosawa et nous fait découvrir des personnages diablement vivants qui finiront par suivre ce héros dans sa sinistre balade, ou qui lui donneront simplement un coup de main, tout en éteignant leur cigarette « d'une manière que l'on pourrait qualifier de triomphante ». Grande épopée.

★★★★ Oshima. Serge Lamothe. Éditions Alto, 296 pages.