Margaret Atwood sur la longue liste du prix Booker

Margaret Atwood a gagné en 2000 pour Le tueur aveugle et est nommée cette fois pour The Testaments, une suite de La servante écarlate.

Le romancier britannique Salman Rushdie, qui a remporté le prix en 1981 pour Les enfants de minuit, fait la liste des 13 livres finalistes avec son dernier roman Quichotte.

Parmi les huit femmes et cinq hommes sur la liste annoncée mercredi figurent le Britannique Max Porter pour Lanny ; l'écrivaine nigériane britannique Oyinkan Braithwaite pour Ma soeur, serial killeuse ; l'écrivaine turco-britannique Elif Shafak pour 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World et Lucy Ellmann, la seule finaliste américaine pour Ducks, Newburyport.

Fondé en 1969, le prix accordant au lauréat une bourse de 50 000 livres (environ 88 000 $ CAN) est ouvert aux auteurs de langue anglaise du monde entier.

Les six finalistes seront annoncés le 3 septembre. Le gagnant sera révélé le 14 octobre.