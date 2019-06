Des romans à dévorer cet été

La Presse À la plage ou au chalet, il fait toujours bon plonger dans un livre l'été ! Nos journalistes ont sélectionné des romans parfaits pour vous accompagner durant les vacances.

Frissons garantis

Comme on a l'impression qu'on n'aura pas d'été, pourquoi ne pas se donner des frissons pour une bonne raison ? L'auteur de Cartographie des nuages et de L'âme des horloges est de retour avec Cette maison, une histoire d'épouvante qui, paraît-il, mélange les genres et les époques à la façon Mitchell. Au coeur des histoires, une maison hantée, où un frère et sa soeur invitent des gens qui se rendent compte trop tard qu'ils ne sortiront jamais de ce piège... - Chantal Guy, La Presse Cette maison David Mitchell Alto 270 pages Tout en un

Les lecteurs qui n'ont pas lu toutes les Chroniques du Plateau-Mont-Royal de Michel Tremblay, ou alors ceux qui auraient envie de les revisiter, seront heureux de cette nouvelle édition « Thesaurus » qui les réunit, de La grosse femme d'à côté est enceinte à Un objet de beauté, dans une version définitive et corrigée par l'auteur. Les ajustements à La diaspora des Desrosiers rendaient nécessaire ce remaniement des Chroniques, ce qui donne l'impression que la boucle est vraiment bouclée. Relire dans l'ordre et la perfection les chefs-d'oeuvre de Tremblay ? Voilà un beau projet de lecture d'été ! - Chantal Guy, La Presse Chroniques du Plateau-Mont-Royal Michel Tremblay « Thesaurus »/Leméac Actes Sud 1095 pages Fiction ou réalité ?

Jodi Picoult a le sens du timing. Alors que l'Alabama vient tout juste d'adopter une loi qui restreint presque entièrement l'accès à l'avortement, l'auteure de best-sellers campe le décor de son nouveau roman dans une clinique de planification familiale du Mississippi. Il y a eu une prise d'otages et les personnes présentes dans la clinique ce jour-là réagissent chacune à leur façon aux menaces d'un militant anti-choix. Pendant ce temps, une jeune fille qui a dû interrompre sa grossesse avec les moyens à sa disposition risque d'être accusée de meurtre. Un sujet brûlant d'actualité, donc, raconté à la manière d'un thriller. - Nathalie Collard, La Presse Une étincelle de vie Jodi Picoult, traduit de l'américain par Marie Chabin Actes Sud 413 pages Le Brésil au féminin

Il y a plusieurs façons de raconter un pays. La traductrice Maria José Silveira, dont c'est le premier roman, a eu la brillante idée de raconter le Brésil à travers le destin d'une lignée de femmes ayant vécu des années 1500 aux années 2000. Voilà une merveilleuse façon d'incarner le passé riche de ce pays métissé, de nous le rendre vivant et familier. Car avant d'être une série de dates, l'histoire est le récit des expériences vécues par les individus. Et quand on sait que l'histoire des femmes a longtemps été boudée, on accueille ce roman avec encore plus de bonheur. - Nathalie Collard, La Presse De mères en filles Maria José Silveira, traduit du portugais (Brésil) par Diniz Galhos Denoël 352 pages Obsession à Barcelone

En lisant ce roman foisonnant, on jurerait que son auteure vient de l'Amérique du Sud. Mais non, Lina Wolff est suédoise. C'est le titre, assez baveux, qui a attiré notre attention. Puis, on a été séduite par l'histoire d'Araceli, jeune étudiante de Barcelone qui est complètement obsédée par sa voisine écrivaine, figure mythique qui fascine tous ceux qui croisent son chemin. Dans un style éclaté qui nous fait penser à un croisement entre Virginie Despentes (pour le parti pris féministe) et Eduardo Mendoza (pour l'humour caustique et les situations désopilantes), Wolff nous propose une réflexion sur la place des femmes en littérature. Irrésistible. - Nathalie Collard, La Presse Bret Easton Ellis et les autres chiens Lina Wolff, traduit du suédois par Anna Gibson Gallimard 320 pages Grande épopée amoureuse

Dès le premier regard, ils se sont reconnus. Mais Edgar et Ludmilla ont ensuite traversé leur vie - ainsi que la deuxième moitié du XXe siècle - en se mariant et en divorçant à répétition. Sur fond de célébrité et de passage à la modernité, c'est un récit romantique et tonique que Jean-Christophe Rufin propose ici. Avec son style toujours aussi alerte et vivant, le romancier français décortique avec sensibilité, mais sans mièvrerie, la profondeur des liens qui unissent les gens au fil du temps, envers et contre tout. - Josée Lapointe, La Presse Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla Jean-Christophe Rufin Gallimard 374 pages Parfaitement romantique

Quoi, un nouveau roman de William Boyd qui arrive juste à temps pour l'été ? Impossible de résister à l'appel de l'auteur britannique (Brazzaville Plage, Les nouvelles confessions) qui semble être revenu à ses esprits après quelques égarements récents. Romantique et trépidant, L'amour est aveugle, qui se déroule dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, raconte les aventures d'un accordeur de piano écossais doué, débrouillard... et amoureux. Musique, passion, histoire et ironie légère, le mélange est parfait. - Josée Lapointe, La Presse L'amour est aveugle William Boyd Seuil 483 pages Se faire bercer par la samba

Brésil, années 30. Dores, une orpheline recueillie par une cuisinière dans une plantation de canne à sucre, fait la rencontre de Graça, la fille du nouveau propriétaire. Les deux enfants que tout sépare se lient pourtant, jusqu'à s'enfuir à Rio, afin de poursuivre leur rêve : faire de la musique. L'air que tu respires nous entraîne dans une grande fresque brésilienne portée par le souffle du fado et de la samba. L'histoire d'une grande amitié à la fois fusionnelle et déchirante racontée par une Dores vieillissante, qui égrène ses souvenirs comme des notes de musique, sous la plume de la romancière brésilienne Frances de Pontes Peebles, qui s'est fait connaître avec son roman La couturière. - Iris Gagnon-Paradis, La Presse L'air que tu respires Frances de Pontes Peebles Éditions Flammarion 528 pages Road trip avec un pachyderme

