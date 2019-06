Chrystine Brouillet: les nouveaux défis de Maud Graham

L'aventure littéraire de Chrystine Brouillet se poursuit avec Dans son ombre, le 18 e roman de sa série policière autour de l'enquêteuse Maud Graham, qui accompagne ses fidèles lecteurs depuis 1987. Construit autour du thème de la fugue, ce roman à l'intrigue ficelée serré nous amène là où on ne l'attendait pas, avec des personnages qui, chacun, portent leur part d'ombre.

Ce n'est pas la première fois que Chrystine Brouillet a des doutes, des angoisses ou carrément le vertige de la page blanche (ou plutôt, de l'écran blanc !) en cours d'écriture.

« Ce n'est pas plus facile avec le temps qui passe ! Cela fait au-dessus de 35 ans que j'écris, mais chaque fois, je ne sais pas, c'est la pensée magique, je m'imagine que ce sera plus aisé comme processus... Mais il y a toujours des embûches et il faut s'en sortir ! », constate-t-elle.

C'est particulièrement vrai avec Dans son ombre. La romancière avait prévu écrire un roman qui explorerait le thème de la fugue, un phénomène social à la fois « inquiétant » avec un potentiel romanesque « riche et intéressant » qui a beaucoup fait la manchette alors que Montréal « est une plaque tournante du proxénétisme ».

Mais alors qu'elle mettait la touche finale à son plan qui tourne autour d'une jeune adolescente en fugue, la série Fugueuse prenait d'assaut les ondes et devenait un véritable phénomène. Résultat : elle a dû repartir à zéro.

« Il a fallu que je change de cap ! J'ai été une semaine en panique... Mais bon, j'ai du métier, je me suis convaincue que je pouvais me sortir de ce guêpier... Un ami à Paris dit que la seule intrigue d'un roman policier, c'est de voir comment l'auteur va s'en sortir ! », lance-t-elle en riant.

C'est d'ailleurs alors qu'elle nageait en plein doute, à mi-chemin de l'écriture du roman, qu'un commentaire d'une lectrice, rencontrée au Salon du livre de Montréal, lui a donné l'élan pour continuer. « Elle m'a dit qu'un de mes romans lui avait sauvé la vie. Les lecteurs sont tellement généreux... Ce n'est pas la première fois qu'un d'eux m'interpelle au moment précis où je suis perdue ! »

Entre l'ombre et la lumière

Même si ce contact avec les lecteurs est précieux, le métier d'écrivain, par définition, est tissé de solitude. Un aspect qui est loin de déplaire à la populaire romancière.

« Moi, je préfère être dans l'ombre que dans la lumière. Ce besoin de lumière, il y en a qui vivent ça de façon outrancière. »

C'est justement cette dualité entre l'ombre et la lumière qui se dégage de ce nouveau roman. Car si la fugue y occupe une place centrale, l'intrigue bifurque vers d'autres chemins, alors que les personnages ne sont pas tels qu'ils veulent le faire paraître. « Ce sont des personnages qui sont dans l'ombre, des personnalités narcissiques qui souffrent que les autres soient dans la lumière, applaudis et admirés. »