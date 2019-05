Son dernier album (L'origine de la vie) est en effet sorti en 2010. Depuis, c'est sur son blogue qu'on a pu le suivre.

Avec ce premier tome de Rédemption, Leif Tande nous mène dans le Far-West, traversé par un ivrogne répondant au nom de Mike. En fait, on apprend qu'il s'agit de l'archange Saint-Michel, envoyé sur Terre pour faire le bien, mais qui perd toute sa bonté au contact des hommes. Devenu un alcoolique notoire, il traversera des villages décimés par la guerre et les maladies, croisera l'incarnation de Satan, un Amérindien et une mystérieuse mariée fantomatique.

Un récit philosophique sur le sens de la vie, illustré avec maestria, qui sera suivi de deux autres albums dans la prochaine année.