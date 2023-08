Nouveau venu sur la scène de l’humour, Charlie Morin gravit les échelons très rapidement. En plus d’assumer les premières parties de l’hilarante drag queen Mona de Grenoble, il a animé le spectacle d’humour queer et corrosif LGBTrash au plus récent Zoofest.

Comment l’humour est-il entré dans ta vie ?

Je suis arrivé en humour sans le planifier. J’ai découvert mon écriture grâce à l’émission balado 2fxfslematin que j’ai coanimée pendant quatre ans. En peaufinant ma capacité à puncher sur plusieurs thèmes, j’ai compris que j’avais du matériel à livrer sur scène. Au début, j’imaginais que c’était un milieu très difficile à percer et j’imaginais faire un open mic par mois, mais tout a bien fonctionné. Je me suis lancé l’an dernier.

Quelle est ta signature ?

Je suis dans un délire très tapette dans mes références et dans ma façon de m’exprimer. Mon ton est toujours irrévérencieux. Mon but est d’être drôle avant tout, mais mes opinions transparaissent dans mon humour. Cela dit, je ne suis pas là pour être un nouveau curé non plus.

Ta plus grande réalisation ?

La balado qui a consolidé ma base. Pour le reste, je considère avoir des opportunités que la plupart des gens n’ont pas à l’intérieur d’un an : un show accepté au Zoofest, les premières parties de Mona et ma soirée au parc Lalancette, dans Hochelaga [tous les dimanches de l’été]. Je vais aussi animer une soirée mensuelle l’an prochain. Ça va vite et je suis content.

Qui sont tes modèles ?

La personne qui se rapproche le plus de moi, c’est Mona, mais j’ai beaucoup moins de maquillage. J’ai aussi eu un snap quand j’ai vu Sam Cyr à l’émission Le prochain stand-up, avec son incarnation super fif qui me faisait mourir de rire. J’ai compris que le Québec était fucking prêt pour du monde incarnant une queerness sans compromis, et pas juste en sortant les violons pour parler de nos traumas. Avec le stand-up, on peut parler de nos références au-delà de ce que le monde hétéro imagine ce que c’est d’être queer, comme faire un coming out. Ça fait 15 ans que le mien est fait, c’est correct. J’ai d’autres choses à dire.

De quoi rêves-tu ?

Avoir une heure de matériel et la rouler autant que possible !