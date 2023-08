Révélée au grand public québécois durant la deuxième saison de Big Brother Célébrités, Tranna Wintour a interviewé, avec Thomas Leblanc, plusieurs vedettes internationales à Chosen Family, l’une des premières émissions balados queers canadiennes. Elle se consacre aujourd’hui à l’humour, pilotant des galas et préparant une tournée solo.

Comment l’humour est-il entré dans ta vie ?

Je n’ai pas grandi en tant que fan d’humour. La musique pop était ma plus grande inspiration. Mais certaines humoristes, comme Margaret Cho et Sandra Bernhard, étaient des modèles pour moi dans le show business. Même si l’humour n’était pas un rêve pour moi, dès que je l’ai découvert, j’ai compris que c’était la réponse à ce que j’avais cherché toute ma vie pour m’exprimer de manière artistique. Ma première expérience s’est passée dans un festival de prestations chez les gens. J’ai présenté une heure devant mes proches. Un mois plus tard, j’ai fait mon premier open mic au Comedyworks [comedy club situé rue Bishop à Montréal].

Quelle est ta signature ?

Quand je suis sur scène, je suis quelqu’un de très posé. Je ne suis pas en panique. Je prends mon temps. J’adore les silences, alors que la plupart des humoristes les craignent. Même si je suis nerveuse, je savoure le moment et j’habite la scène.

Ta plus grande réalisation ?

J’allais dire les galas Juste pour rire, mais je vais répondre le show que j’ai produit à New York en 2016 dans la salle The Duplex à Greenwich Village, un endroit iconique. Ce soir-là, mon idole Sandra Bernhard est venue voir le show ! On était devenues amies à travers Twitter et on s’était rencontrées quelques fois auparavant, mais quand même... C’était irréel de faire ce que je fais devant la personne qui m’a inspirée à commencer. À la fin du show, c’est elle qui a commencé l’ovation du public. Après ça, j’ai décidé de quitter mon travail pour me lancer là-dedans à 100 %.

Quels sont tes projets à venir ?

Ma première tournée. Cette année, au lieu de faire un rodage traditionnel, je présente une série de spectacles durant lesquels j’improvise pendant une heure. J’embarque sur scène sans préparation et je me lance dans le vide. Jusqu’à présent, ça se passe super bien ! J’enregistre l’audio des représentations, je garde les meilleurs morceaux et je les retravaille en vue de la tournée en 2024.