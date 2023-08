Erika Suarez est le genre d’humoriste qu’on écoute avec la rate dilatée et la mâchoire décrochée, en ayant peine à croire que les histoires qui se rendent à nos oreilles sont vraies. Pourtant, la principale intéressée jure qu’elles le sont toutes !

Comment l’humour est-il entré dans ta vie ?

J’ai toujours été comique, mais devenir humoriste n’a jamais été une option pour moi. J’ai des parents immigrants qui valorisent beaucoup l’école et des professions comme médecin ou avocat. En plus, je ne voyais personne qui me ressemblait en humour. Je croyais que ce n’était pas accessible pour moi. Un jour, quand j’ai vu Sugar Sammy, j’ai commencé à croire que c’était possible.

Quand as-tu fait tes débuts en humour ?

En 2019. Tout le monde me suggérait de participer aux shows d’Aba & Preach. J’y suis allée un soir, j’ai dit à Preach que je voulais essayer le stand-up, il m’a bookée la semaine suivante pour un cinq minutes. Mon chum et moi, on a écrit un numéro ensemble. Ça s’est super bien passé ! La première fois que le public a ri à un de mes gags, ç’a été comme une drogue. En sortant de scène, Preach m’a dit que je devais revenir et Aba m’a dit que j’avais quelque chose.

Quelle est ta signature ?

J’aime beaucoup raconter des histoires. Chaque jour, je vis des choses loufoques et inexplicables qui n’arrivent à personne d’autre. En commençant à faire de l’humour, j’ai réalisé que j’avais du matériel à l’infini. J’adore raconter tout ça devant les gens, les rencontrer par la suite, les entendre me dire que ça ne doit pas être vrai et leur confirmer que c’est la réalité.

Ta plus grande réalisation ?

Tout ce qui a un lien avec Juste pour rire. Avoir la chance de participer aux galas de Preach et de Tranna [Wintour]. Également, mon projet Polyhumour [une soirée d’humour qu’elle anime] m’amène encore plus de fierté. Chaque fois que je produis un show avec mon équipe et que le monde se déplace, je trouve ça incroyable.

De quoi rêves-tu ?

Je veux devenir une incontournable dans mon style d’humour au Québec et trouver les gens à qui je peux faire du bien en les faisant rire.