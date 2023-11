Marie-Josée et Julien, dans Si on s’aimait

« T’es toute ce que j’avais espéré » !

Dans une poésie urbaine à la Gerry Boulet, mais en franglais, la belle Lara, représentante en mode de 27 ans, a déclaré son amour inconditionnel à son souriant (à pleines dents) charpentier-menuisier Vincent, 26 ans.

Lara et Vincent forment le couple cimenté et aimanté d’Occupation double Andalousie, collés sur un sofa, embarqués l’un sur l’autre dans un mini fauteuil, ils ne se séparent que sous les ordres de la production, et ils s’ennuiiient chacun dans leur maison !

À Si on s’aimait, la prof Marie-Josée, 48 ans, et son menuisier Julien, 44 ans, ne se lâchent pas une seconde depuis leur coup de foudre dans un bar de banlieue. Aaah, t’es belle, t’es hot, t’es fine ! Et leurs enfants se présentent déjà, après quelques semaines de fréquentations, comme demi-frères et demi-sœurs. C’est vite comme processus, disons ça poliment.

À L’amour est dans le pré, la formation rapide de couples fusionnels déclenche automatiquement des réactions positives chez les téléspectateurs. À OD et Si on s’aimait, les deux couples les plus intenses de l’automne ne suscitent pas le même enthousiasme auprès du public, mais pas du tout.

On les trouve lourds, on juge la célérité avec laquelle ils se sont trouvés, on ressent des malaises devant autant d’affection exprimée en si peu de temps, alors qu’on devrait plutôt se réjouir du fait que ces deux téléréalités servent enfin leur but premier, celui de réunir ceux qui s’aiment-euh, pour paraphraser Édith Piaf.

OD et Si on s’aimait ont tellement carburé aux malaises et aux disputes que cette tangente roucoulante et mielleuse nous déstabilise, c’est clair. Aussi, des gens qui se dévorent des yeux et qui regardent absolument tout avec des lunettes roses, ça ne donne pas de la télé croustillante ou mordante.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LARA. OD_OFFICIEL Vincent et Lara, le couple d’OD

Le couple Lara-Vincent, qui s’autodécrit comme le couple « le plus quétaine de toutes les éditions d’OD », on ne les contredira pas, tape même sur les nerfs de ses colocataires, en particulier Antoine, le restaurateur de 31 ans. « Gros, c’est quoi, pour gagner OD, faut que tu sois extra cringe, genre ? Ça pourrait être le film The Notebook », a râlé Antoine qui, contrairement à Lara et Vincent, n’est pas du genre « à faire des popsicles au parfum et à flatter des cuisses pendant deux heures ». Bien dit.

Les minouches et autres petites attentions entre Lara et Vincent irritent vraiment Antoine, qui représente la voix du peuple dans ce débat physico-amoureux. « Je me vois pas prendre une fleur pis mettre du parfum dessus, je serais pas capable d’être sérieux », a insisté Antoine, entre deux interminables séances de tâtage de mollet.

Mais, que voulez-vous, la blonde et bronzée Lara se décrit comme une « fille de gut » et son gut lui dit que « ça feele right et c’est juste ça qui est important », OK ?

Le pire, c’est d’entendre Vincent se plaindre des « downs » qu’il vit, séparé de sa dulcinée de Boisbriand. Il trouve le temps looong et il rouspète. Pauvre chou. Imaginez combien c’est difficile pour lui d’habiter dans une superbe villa, en Andalousie, avec ses chums de gars alors qu’il neige au Québec ? Pleure-moi une rivière, Vincent.

À Si on s’aimait, je n’ose pas penser au résultat si Julien avait ouvert sa machine sentimentale à fond en ignorant les appels au calme et au ralentissement de la thérapeute Louise Sigouin. La téléréalité québécoise n’aurait pas été prête pour encore plus de câlins (ding, ding !) et d’yeux qui roulent dans la graisse de bine.

De retour à OD, Mathieu Pasta, 24 ans, a failli prononcer les mots « je t’aime » à sa douce Rebecca, travailleuse sociale de 26 ans. « Ça m’a passé l’esprit », a confié Mathieu P. à la caméra. Une passe sur la palette, on espère.

Quand l’animateur Fred Robichaud a conseillé aux boys de « faire comme si chaque party était le dernier », Jérémy, l’entrepreneur en immobilier de 28 ans, a paru allumé pendant une demi-seconde. « C’pas une toune de Corneille, ça ? » a-t-il répliqué du tac au tac, avant que le bon vieux Jérémy classique revienne.

Le Jérémy qui a constaté que le pop-corn « a éclu » avec Laurence et le Jérémy qui demande « ça veut dire quoi embryonnaire » quand le docteur Sami lui décrit l’état de sa relation naissante avec l’infirmière Céline.

Parlant de Céline et Sami, les plus perspicaces auront remarqué que le directeur de l’hôtel de luxe « insane » où ces deux candidats ont dormi au Maroc était Abderrahim Zaki, le père de la chanteuse Camélia Zaki de la dernière cuvée de Star Académie, en 2022.

Autre fait saillant d’OD : les célibataires s’expriment comme des joueurs de hockey québécois ayant passé trop de temps dans des équipes de ligues mineures à Syracuse ou à Hershey.

Comme Antoine : « Lara, c’est définitivement la seule fille de l’autre bord que j’aurais été vers », a-t-il marmonné dans une novlangue seulement comprise par Martin St-Louis du Canadien de Montréal.

Il serait également temps que l’on mette le couvercle sur la marmite du faux flirt hors caméra entre Rebecca et Anthony.

Contrairement au parcours de Sylvain et Frédérique à Si on s’aimait, ce feu de paille ne se transformera pas en feu de camp en soufflant dessus à répétition.