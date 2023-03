PHOTO LEWIS JOLY, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Derrière certains grands hommes, il y a un grand frère. Le frère aîné de Claude Monet, Léon, est au centre d’une exposition historique à Paris éclairant son rôle dans la vie et l’art du peintre impressionniste français.

Thomas Adamson Associated Press

Léon – un chimiste des couleurs quatre ans plus vieux que lui – est maintenant considéré comme ayant joué un rôle essentiel dans l’émergence du succès commercial de Monet ainsi que dans la célèbre palette de couleurs de chefs-d’œuvre comme la série Les Nymphéas.

Sans son frère Léon, Claude Monet ne serait pas devenu l’artiste que l’on connaît aujourd’hui, selon Géraldine Lefebvre, curatrice de l’exposition au Musée du Luxembourg.

Son grand frère l’a appuyé dans ses débuts, lorsqu’il n’avait pas d’argent, de clients et qu’il avait faim, a indiqué Mme Lefebvre. Mais encore plus important : la palette de couleurs vivantes de l’artiste a été créée à partir des couleurs de teinture textile synthétique de son frère.

L’exposition est le fruit d’années de recherches de Mme Lefebvre, qui a rendu visite aux arrière-petits-enfants de Monet, étudié les albums de famille et mis au jour un portrait magistral de Léon par Claude, que Léon a caché dans une collection privée poussiéreuse. Cette œuvre n’a jamais été vue auparavant par le public. Le tableau de 1874 montre Léon avec un costume noir, une expression sévère et des joues rouges.

L’exposition dissipe une opinion de longue date selon laquelle Claude et son frère aîné n’étaient pas proches.

« Les historiens ont toujours pensé que les deux frères n’avaient rien à voir l’un avec l’autre. C’était supposé parce qu’il n’y a pas de photographies de Claude et Léon ensemble, et pas de correspondance. En réalité, ils ont été incroyablement proches tout au long de leur vie », a indiqué Mme Lefebvre.

Les frères se sont disputés au début des années 1900 et cela peut expliquer pourquoi aucune trace directe de la relation n’existe. « Peut-être que Léon s’est débarrassé des traces, peut-être que c’était Claude. C’était peut-être de la jalousie. Nous ne saurons jamais. C’est un mystère », a-t-elle avancé.

PHOTO LEWIS JOLY, ASSOCIATED PRESS Un portrait de Léon Monet peint par son frère Claude

Ce que l’on sait maintenant, c’est que Léon faisait du vin et dînait avec son jeune frère, le présentait à d’autres artistes, lui donnait de l’argent et patronnait son art – en l’achetant aux enchères à des prix élevés pour renforcer sa réputation.

« L’un des problèmes était qu’ils partageaient le nom de famille, c’était comme si (Claude) Monet rachetait ses propres œuvres. Mais c’était Léon », a déclaré la professeure Frances Fowle, conservatrice principale de l’art français aux National Galleries of Scotland, à Édimbourg.

« Cette exposition est importante, car elle met en lumière Léon Monet, qui était jusqu’à présent une figure invisible, a-t-elle ajouté. Léon était un personnage clé. »

L’influence de Léon allait au-delà de son frère : il soutenait financièrement d’autres impressionnistes tels que Camille Pissarro, Auguste Renoir et Alfred Sisley – dont certains se réunissaient autour de sa table à Rouen, où le vin coulait à flots. Claude a suivi son frère à Rouen, où il a peint ses chefs-d’œuvre de la cathédrale de Rouen.