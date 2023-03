(Londres) Six mois après la mort d’Élisabeth II, une exposition consacrée aux corgis de la monarque ouvre mercredi à Londres, révélant des photographies de la reine avec ses chiens adorés.

Agence France-Presse

L’exposition à la Wallace Collection, intitulée « La reine et ses corgis », montre neuf photographies prises tout au long de la vie d’Élisabeth II, chacune capturant une période différente et son lien unique avec ses animaux.

« Il s’agit d’une exposition très petite, mais vraiment merveilleuse qui montre neuf photographies de la reine et de ses corgis et qui retrace sa vie tous les dix ans », a expliqué avec enthousiasme à l’AFP le commissaire de l’exposition, Xavier Bray.

PHOTO STEVE PARSONS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La reine Élisabeth II et l’un de ses corgis en février 2022

Les petits chiens aux oreilles pointues et au long dos sont indissociables de l’image d’Élisabeth II. La reine en a élevé une trentaine sur des générations, avec une préférence pour la race Pembroke, mais a aussi créé le « dorgi », croisement du corgi et du teckel.

Les photographies, choisies parmi un ensemble de plus de 5000 images, vont de clichés informels à des portraits plus orchestrés. L’image la plus ancienne de la collection date de juillet 1936 et montre la jeune princesse Elizabeth, 10 ans, jouant avec deux de ses corgis, Jane et Dookie, à Londres.

« Vous voyez la reine, mais d’un point de vue très différent, à travers cette relation extraordinaire qu’elle entretenait avec ses corgis », a déclaré M. Bray.

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Sur le perron du château de Windsor, Muick et Sandy attendaient, escortés par deux gardes, que le cortège funéraire parti de Londres après les funérailles grandioses de la monarque remonte la Longue promenade jusqu’au château.

L’une des images exposées a été prise le 19 septembre 2022. Sur le perron du château de Windsor, Muick et Sandy attendaient, escortés par deux gardes, que le cortège funéraire parti de Londres après les funérailles grandioses de la monarque remonte la Longue promenade (« Long Walk ») jusqu’au château, où Élisabeth II fut ensuite inhumée dans l’intimité.

Pour toujours associés à la reine, les deux corgis ont été adoptés par Andrew, le fils cadet de la souveraine décédée le 8 septembre à 96 ans.