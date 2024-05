Nous aurons droit à un beau week-end. Raison de plus pour en profiter pour participer à des activités extérieures (et intérieures). Voici les suggestions de nos journalistes.

Québec fête le théâtre Le Carrefour international de théâtre de Québec se met en branle le 23 mai avec 10 spectacles en salle venus d’ici et d’ailleurs, mais tous réunis par un thème commun : celui de la quête d’identité. Notons notamment les reprises d’Agamemnon in the Ring et de Mademoiselle Agnès, ainsi que la venue du spectacle de la Française Nadia Beugré Prophétique (on est déjà né.es) ou de la balado-théâtre à saveur criminelle Durant des années. Le parcours déambulatoire gratuit Où tu vas quand tu dors en marchant… ? revient pour la 15e année. Le spectacle extérieur dirigé par Alexandre Fecteau est cette fois installé sur le site d’ExpoCité. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du festival

Une rencontre intime avec un grand auteur PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Lawrence Hill L’auteur du best-seller Aminata, Lawrence Hill, sera de passage à Montréal cette semaine pour le lancement de son nouveau roman, Béatrice et Croc Harry, qui vient de paraître chez Mémoire d’encrier. Il s’entretiendra avec son traducteur, l’auteur Stanley Péan, de cette œuvre insolite, au carrefour du réalisme magique et de la science-fiction, qui parle de racisme, de quête d’identité, de justice et de guérison. À la librairie Le Port de tête, 24 mai, à 18 h Laila Maalouf, La Presse Consultez la page de l’évènement

Science en plein air PHOTO MÉLANIE DUSSAULT, FOURNIE PAR LE FESTIVAL EURÊKA ! Le festival Eurêka ! a lieu de vendredi à dimanche au parc Jean-Drapeau. Le festival Eurêka ! est de retour pour la 17e édition, de vendredi à dimanche. Cette année, cette grande fête des sciences en plein air se déroulera sur le thème « Santé planétaire ». Sa programmation gratuite amènera les festivaliers à prendre conscience des liens qui existent entre l’environnement, les écosystèmes et leur santé. Sur scène, on pourra notamment voir la microbiologiste Chloé Savard (alias Tardibabe, sur les réseaux sociaux) qui parlera de l’infiniment petit, et l’exploratrice Mylène Paquette, qui sensibilisera la foule à la pollution des mers. Contrôler un robot, faire des fouilles archéologiques ou concocter de la glue ne sont que quelques-unes des nombreuses activités à découvrir sur le site de l’évènement au parc Jean-Drapeau. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Un BD-concert immersif IMAGE TIRÉE DE LA COUVERTURE DE SHANGRI-LA, DE MATHIEU BABLET Présenté dans le cadre du Festival BD de Montréal, qui se tiendra toute la fin de semaine rue Saint-Denis, ce concert immersif plonge dans la bande dessinée futuriste de Mathieu Bablet, Shangri-La. Au programme, des projections de la bande dessinée sur quatre murs et des prestations des musiciens qui incarnent des habitants de la station orbitale où se sont réfugiés les derniers humains. Le spectacle a d’ailleurs reçu en 2022 le Prix NUMIX international de la meilleure expérience culturelle in situ. À la SAT, 24 et 25 mai, à 20 h Laila Maalouf, La Presse Consultez le site pour tous les détails