La relâche tire à sa fin. Toutefois, les suggestions de sorties ne cessent de foisonner. Voici quelques idées pour vous inspirer.

Moi, dans les ruines rouges du siècle Gros coup de cœur pour cette pièce qui raconte la vie hors norme de l’acteur québécois d’origine ukrainienne Sasha Samar. Enlevé par son père à l’âge de 3 ans, il passera sa jeunesse avec, en tête, un seul objectif : retrouver sa mère dans une URSS sur le point de se disloquer. Le jeu à fleur de peau de Sasha Samar ainsi que le texte plein d’humanité et d’humour d’Olivier Kemeid font de cette pièce un objet théâtral à ne pas rater. D’ailleurs, la pièce avait connu un grand succès à sa création en 2012 ! Chez Duceppe jusqu’au 30 mars Stéphanie Morin, La Presse Lisez notre critique Consultez le site de Duceppe

Le retour des Francouvertes PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La rappeuse Parazar, finaliste aux Francouvertes l’an dernier, lors de sa participation aux Francos de Montréal en juin Ça y est, le concours annuel qui fait trépigner de joie les amateurs de nouvelle musique chantée en français prend son envol lundi au Lion d’Or. C’est en effet le 11 mars qu’a lieu la première des sept soirées préliminaires des Francouvertes, auxquelles participeront 21 artistes ou groupes jusqu’au 27 mars. Les demi-finales auront lieu du 15 au 17 avril, toujours au Lion d’Or, et la grande finale au Club Soda le 13 mai. Nouveauté cette année : toutes les soirées pourront être visionnées en direct et gratuitement sur le web, et seront en plus diffusées par des salles partenaires. Une occasion rêvée pour se mettre à la fine pointe de la relève ! Josée Lapointe, La Presse Consultez la page Facebook des Francouvertes

Marionnettes à foison PHOTO VANESSA FORTIN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL CASTELIERS Le spectacle A comme animal est destiné aux 13 ans et plus. Le Festival international de Casteliers bat son plein ce week-end avec une dizaine de spectacles de marionnettes destinés au jeune public, mais aussi aux adolescents et aux adultes. Les 4 ans et plus craqueront pour Jeux de ficelles, un spectacle sans paroles venu de Corée du Sud qui mélange jeu clownesque, théâtre d’objets et marionnettes. Pour les grands de plus de 13 ans, A comme animal s’inspire du bunraku japonais et de l’art du masque. Un spectacle signé par la Montréalaise Marie-Pascale Bélanger. Le festival se déroule jusqu’au 10 mars. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du Festival

Le Festival Filministes est de retour PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL FILMINISTES De retour en force pour une septième édition, le Festival Filministes se déroule jusqu’au 17 mars en salle et sur la plateforme Tënk. Consacré au cinéma des femmes défendant les personnes sous-représentées, la justice et l’égalité, le festival propose cinq longs métrages et sept blocs thématiques comportant 61 courts métrages. Le fidèle public sera heureux de constater le retour du populaire volet Les Filminounes, lequel sera projeté jeudi, à 21 h 30, au Cinéma L’Amour. Pour la première fois depuis sa création en 2018, le festival proposera le volet jeunesse Filminis pour les cinéphiles de huit ans et plus, dimanche, à 10 h 30, au Cinéma Public, en présence de la réalisatrice Grace Sing. Manon Dumais, La Presse Consulter la programmation du Festival Filministes

Culture scandinave en fête PHOTO DIANA JUNCHER, FOURNIE PAR LA PEUPLADE Anne Cathrine Bomann Le festival de culture et d’art scandinave et nordique FIKA(S) s’invite à Montréal dès samedi, jusqu’au 15 mars. Parmi les incontournables de la programmation figurent deux rencontres avec l’autrice d’Agathe Anne Cathrine Bomann, dont le plus récent roman, En dehors de la gamme, est paru l’automne dernier à La Peuplade. Les films Les moomins et la chasse à la comète (pour les enfants) et Tove seront entre autres projetés au Cinéma Public, tandis qu’une conférence est prévue à l’UQAM (lundi) sur la littérature des îles Féroé. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site du FIKA(S) pour la programmation complète