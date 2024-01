On profite de la programmation culturelle en salle ou en ligne pour faire fi du froid de l’hiver. Voici nos suggestions pour ce week-end.

Dumas à la Cinquième salle La tournée Cosmologie de Dumas s’arrêtera de nouveau à Montréal pour quatre représentations à la Cinquième salle de la Place des Arts, dont un après-midi pour toute la famille dimanche. Dans ce nouveau spectacle inventif et dansant, l’auteur-compositeur-interprète au répertoire rassembleur offre une performance hors du commun et confirme son statut de bête de scène – pas étonnant que les représentations familiales connaissent autant de succès et fassent danser les petits comme les grands. Dumas continuera ensuite sa tournée partout au Québec, aucune raison de le rater ! Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de l'artiste

Retour de la Nuit de la lecture PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Emmanuelle Pierrot participera à la sixième édition de la Nuit de la lecture. Au cœur des longues nuits d’hiver, la Nuit de la lecture est l’évènement le plus prisé des lecteurs, et c’est ce samedi que le rendez-vous annuel a lieu. De 18 h à minuit, une quarantaine d’écrivaines et écrivains participeront à des rencontres et à des lectures publiques dans le cadre de cette sixième édition. Parmi eux, Stanley Péan, Joséphine Bacon, Jean-Philippe Baril-Guérard, Pierre-Yves Villeneuve, Fanie Demeule, Anne Élaine Cliche, Emmanuelle Pierrot, Francis Ouellette et Mélikah Abdelmoumen. Les activités (gratuites) sont prévues dans une dizaine de librairies, bibliothèques et lieux de culture au Québec, ainsi qu’en ligne. Laila Maalouf, La Presse Consultez la programmation complète

Festival de courts métrages en ligne PHOTO TIRÉE DU FACEBOOK La 8e édition du festival Plein(s) Écran(s) bat son plein ces jours-ci, et propose une programmation riche, diversifiée, en prime gratuite, en direct sur Facebook. Au programme jusqu’au 28 janvier, 40 courts métrages, 3 films en compétition par jour, disponibles 24 heures seulement chacun. À vos écrans, c’est parti ! À noter que le dimanche 21 janvier, des projections familiales gratuites sont proposées à travers la province, dans quelques salles choisies. Silvia Galipeau, La Presse Consultez la programmation

Coral Egan Trio PHOTO TIRÉE DU FACEBOOK DIÈSE ONZE Il faut remonter à 2017 pour dénicher un album portant le nom de Coral Egan : Dreamers, enregistré avec sa mère, Karen Young. L’espoir de l’entendre interpréter du matériel original point à l’horizon : dimanche dernier, à l’occasion du deuxième des trois concerts dominicaux qu’elle présente au Dièse Onze ce mois-ci, elle a interprété une nouvelle chanson. Peut-être en ajoutera-t-elle une autre la prochaine fois. Son programme actuel est pour l’essentiel tiré du Great American Songbook, et composé de morceaux empruntés à l’immense Joni Mitchell. Son trio est complété par le pianiste Dan Thouin et le contrebassiste Morgan Moore. Alexandre Vigneault, La Presse Dimanche, à 19 h et 21 h, au Dièse Onze Consultez la page de l’évènement

Rap underground de qualité PHOTO ANTHONYWX, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE @MICKJENKINS Mick Jenkins Dans les prochains jours, deux spectacles réunissant des rappeurs américains fort talentueux seront présentés à Montréal. Commençons par celui de lundi, car les billets de celui de samedi se sont déjà tous envolés. Le 22 janvier, Mick Jenkins sera au Théâtre Beanfield – ancien Corona. Depuis ses débuts, le MC de Chicago affectionne le son québécois. En effet, High Klassified et Da-P ont produit un morceau sur son mixtape de 2014, The Water[s], puis Kaytranada en a signé deux sur son EP, Wave[s], l’année suivante. Kaytranada et High Klassified ont également contribué à ses deux premiers albums, alors que Yama//Sato et Jai Nitai Lotus ont conçu le beat de Sitting Ducks, paru l’an dernier sur l’excellent The Patience. La première partie sera assurée par le prometteur TOBi, qui habite Ottawa. Armand Hammer, duo composé de billy woods et Elucid, qui a lancé le brillant We Buy Diabetic Test Strips, en 2023, jouera pour sa part dans un Bar Le Ritz PDB bondé, le 20 janvier. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du Théâtre Beanfield

Soledad Barrio et Noche Flamenca PHOTO JESSE RODKIN, FOURNIE PAR NOCHE FLAMENCA Soledad Barrio et un danseur dans une scène de Searching for Goya Grande figure du flamenco d’aujourd’hui, la danseuse Soledad Barrio est au cœur du spectacle Searching for Goya, présenté en première canadienne ce jeudi à Montréal par sa compagnie Noche Flamenca. Inspiré par une exposition consacrée au peintre Francisco Goya tenue au Metropolitan Museum Of Art de New York, selon le New York Times, le spectacle plonge dans le tumulte politique de l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles et puise aussi, comprend-on, dans l’art de la tauromachie. Soledad Barrio sera accompagnée de huit danseurs, chanteurs et musiciens. Ce jeudi, 20 h, au Théâtre Maisonneuve Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page de l’évènement

Au cinéma : Mean Girls et Rien à perdre

« On pourrait comparer cette nouvelle version de Mean Girls à des retrouvailles scolaires. Certes, les élèves ont rajeuni plutôt que vieilli, mais on y retrouve cette familiarité réconfortante qui nous fait à la fois réaliser que le temps passe et qu’on peut le rattraper en un instant », écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Consultez l'horaire cinéma

