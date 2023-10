Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé lundi un investissement de 34,3 millions dans les arts numériques. Une annonce faite en marge du 7e Marché international de la créativité numérique, Hub Montréal, au Palais des congrès de Montréal.

Le ministre Lacombe a rappelé que l’essor de la créativité numérique était l’une de ses trois priorités, un secteur qu’il considère comme « la culture de l’avenir ». Sa présence à Hub Montréal, une première en sept ans, a servi de rampe de lancement à la stratégie du gouvernement pour les deux prochaines années.

Pour sa phase 1, le gouvernement veut favoriser l’accessibilité d’œuvres numériques dans des espaces publics, encourager l’exportation des entreprises en créativité numérique, mettre en place un programme d’aide aux producteurs d’expériences numériques, élargir le crédit d’impôt pour la production d’évènements et offrir un soutien additionnel pour la réalisation de projets entre les partenaires du milieu, justement comme Hub Montréal, qui reçoit une aide de 350 000 $, Xn Québec, l’incubateur La Piscine, etc.

La part du lion de cet investissement, soit 15,4 millions, sera octroyée par appel de projets dans le cadre du programme « Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise ».

« Notre premier objectif est de faire vivre la créativité numérique, a indiqué le ministre Lacombe en point de presse. On veut travailler sur la demande, avec les municipalités, les Premières Nations, les Inuits, les musées, les bibliothèques publiques, pour produire des évènements partout au Québec. Concrètement, dans les centres-villes, sur les bâtiments qui donnent du sens à nos communautés, dans les parcs ou sur les artères commerciales. »

Mathieu Lacombe a donné l’exemple du circuit historique de Cité Mémoire, dans le Vieux-Montréal, au Vol de l’oiseau mécanique à Charlevoix ou au parcours multimédia Foresta Lumina de Moment Factory à Coaticook.

Le deuxième objectif du Ministère est de « mieux accompagner les entreprises et les artisans de la créativité numérique », notamment en mobilisant le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la SODEC, que ce soit pour accompagner les producteurs d’expériences numériques (10 millions leur seront alloués) ou offrir un service conseil, un programme d’aide financière et des mesures fiscales, dont un crédit d’impôt remboursable pour la production d’évènements ou d’environnements multimédia, qui passera de 50 % à 60 %.

Enfin, le troisième objectif du gouvernement est de renforcer l’écosystème de la création numérique. « Il faut travailler avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation pour avoir accès à des moyens encore plus importants. » Une somme de 1,2 million sera investie pour financer ces projets de « maillage ».

Également présent au coup d’envoi de Hub Montréal, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, en a d’ailleurs profité pour annoncer une aide directe de 3 millions à la Société des arts technologiques de Montréal (SAT).