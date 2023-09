The Super Models

Nostalgie et confidences de superstars

Près de 30 ans après leur heure de gloire, elles fascinent toujours. Naomi, Linda, Cindy et Christy sont de retour dans The Super Models, une série documentaire en quatre épisodes où elles se confient sans filtre sur leurs débuts et leur ascension vers la célébrité, mais aussi leurs défis et embûches.