Sexe+désirs+data au Centre Phi

Une expérience pour adultes consentants

Au cœur de la saison chaude, le Centre Phi présente une expérience immersive sur les liens entre sexualité et virtualité. Des applications de rencontres aux forums à caractère sexuel en passant par le speed dating et différentes formes de stimulation, l’exposition – réservée aux 16 ans et plus – est présentée jusqu’au 31 octobre.