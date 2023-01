La suite de la populaire série sera disponible sur la plateforme de diffusion en ligne HBO Max, a-t-on appris ce jeudi dans une aguiche d’un peu plus d’une minute dévoilée par la chaîne américaine.

Dans l’aguiche, les membres de la fratrie Roy se liguent contre leur père, Logan Roy (Brian Cox), qui, si vous vous souvenez bien, avait trahi ses enfants (dans la finale de la saison 3) en vendant l’entreprise familiale Waystar Royco.

Malgré les tentatives de Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) ou Roman (Kieran Culkin), le patriarche avait donc conclut secrètement la vente de Waystar.

La lutte pour la succession de Logan est donc mise de côté pour le moment, et s’il faut en croire l’aguiche, les enfants Roy vont essayer de faire capoter le deal de papa. Une opération comparable au « conflit israélo-palestinien », mais « en plus compliqué » et « en plus important ».