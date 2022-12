Mes coups de cœur sont Luc Picard et Rémy Girard. Picard pour Confessions et Girard pour Tu te souviendras de moi. Deux grandes performances au cinéma. L’an 2022 fut une grande année pour le cinéma d’ici et d’ailleurs : The Batman et Elvis m’ont émerveillé, surtout qu’Elvis Presley n’est pas ma génération.