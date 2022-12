Casse-Noisette, La société des poètes disparus, retour de Top Gun : Maverick sur grand écran... Voici quelques idées de sorties en attendant la première vraie bordée de neige.

Casse-Noisette dans son intégralité à la Place des Arts

La magie des Fêtes s’amène à la Place des Arts du 9 au 30 décembre avec le retour du féérique ballet Casse-Noisette, grande tradition des Grands Ballets, qui présente la version du regretté chorégraphe Fernand Nault depuis 1964. Pour la première fois depuis deux ans, on pourra voir le spectacle dans son intégralité, alors que les enfants seront à nouveau présents sur scène, ainsi que l’Orchestre des Grands Ballets. Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez la page du spectacle sur le site des Grands Ballets

Vivre Noël dans le parc

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Sophia Bel

Un autre classique des Fêtes, c’est Noël dans le parc, qui se déroule dans trois parcs montréalais, mais dont le centre est le parc Émilie-Gamelin, près de la station de métro Berri-UQAM. Le festival, qui en est à sa 29e présentation, propose des dizaines de spectacles jusqu'au 31 décembre. La programmation est riche et variée, offrant un heureux mélange de relève et d’artistes établis, s’adressant à tous les types de publics, de Sophia Bel à Ari Cui Cui. Josée Lapointe, La Presse Consultez la programmation du festival

Des supplémentaires pour 2022 revue et corrigée

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pierre Brassard fait partie de la distribution de 2022 revue et corrigée.

La traditionnelle revue théâtrale du Rideau Vert se poursuit jusqu’au 7 janvier, avec des ajouts de supplémentaires. Un spectacle mis en scène par Natalie Lecompte durant lequel une quarantaine de sketches défilent en 1h30. « Un menu très varié, de bon goût dans l’ensemble, avec quelques plats remarquables, des valeurs sûres et des boulettes (un peu lourdes) », a écrit notre journaliste Jean Siag dans sa critique. Pour les représentations du week-end du 9, 10 et 11 décembre, les places sont limitées. Jean Siag, La Presse Lisez notre critique Rendez-vous sur le site du Rideau vert

Ajouts d'heures de visite pour Their Mortal Remains

PHOTO TIM P. WHITBY, GETTY IMAGES Vue de l’expositionTheir Mortal Remains lors de son inauguration au Victoria and Albert Museum de Londres en 2017

Arsenal art contemporain a ajouté des heures de visite pour l'exposition Their Mortal Remains, consacrée à Pink Floyd. L'exposition est passée par Londres, Rome, Madrid, Dortmund, avant d’aboutir à Montréal. « On peut y voir des objets divers qui ont appartenu aux membres du groupe, des affiches, les guitares de David Gilmour, les claviers de Richard Wright, la bicyclette de Syd Barrett, écrivait récemment notre journaliste Jean-Christophe Laurence. On a recréé des ambiances, voire des décors de scène. On propose même des stations à caractère plus technique, qui donnent une vision totale du processus créatif de la formation. La musique, mais aussi le son, les éclairages, l’enregistrement et la conception de quelques célèbres pochettes d’albums. » Lisez l'article de notre journaliste Consultez la page de l'exposition

Les Petits Chanteurs à l’Oratoire

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les Petits Chanteurs du Mont-Royal proposent leur concert de Noël gratuit le 11 décembre.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal proposent leur concert de Noël gratuit le 11 décembre, à 15h30, dans la basilique de l’oratoire Saint-Joseph. Intitulé Le chant en cadeau, ce concert rassemble quelque 150 choristes dirigés par le chef et directeur musical Andrew Gray. Pour l’occasion, les Petits Chanteurs interpréteront un répertoire qui oscille entre le recueillement et l’esprit festif avec des titres comme Les anges dans nos campagnes, Adeste Fideles et Il est né le divin enfant. Aucune réservation nécessaire. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de l'Oratoire Saint-Joseph

Ça grouille à la SAT

Plusieurs activités sont prévues ce week-end à la Société des arts technologiques (SAT). D’abord, une conférence immersive qui explore les liens entre la création et la santé mentale menée par Florence K et Émile Roy (les 10 et 11 décembre) ; puis la projection, dans le dôme, de courts métrages immersifs, Arashi, In the Land of the Flabby Schnook et Solarians, destinés aux enfants de 3 ans et plus. Une activité familiale d’environ 30 minutes également présentée les 10 et 11 décembre. Jean Siag, La Presse Consultez le site de la SAT

Derniers plans de la trilogie de Michel Huneault en exposition

PHOTO FOURNIE PAR L'ARTISTE Capture d’écran de Vertige : 10 nouveaux murs de Tohoku, 2020, Michel Huneault, vidéo 14 min, drone.

Le photographe Michel Huneault expose, jusqu’au 23 décembre à la galerie Pierre-François Ouellette, Vertige : 10 nouveaux murs de Tohoku, dernière composante de sa trilogie vidéo débutée et présentée dans cette galerie en 2015. Les derniers plans du nouveau vidéo-drone ont été réalisés en 2020 au Japon, quelques heures avant qu’il ait dû interrompre son travail pour cause de fermeture des frontières (COVID-19). Consultez le site de la galerie Pierre-François Ouellette

Retour en salle pour Top Gun : Maverick

