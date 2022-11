Lisa LeBlanc, Salon du livre de Montréal, Verdict... Si vous mourrez d'envie de sortir de la maison, voici quelques idées proposées par nos journalistes.

Lisa LeBlanc et son chiac disco en tournée

Forte de ses deux trophées à l’ADISQ – réalisation et album pop -, la reine du chiac disco Lisa LeBlanc a repris sa tournée cette semaine. Elle sera à la salle André-Mathieu à Laval le 12 novembre, mais diffusera aussi sa bonne humeur un peu partout au Québec au cours des prochaines semaines. Pour un spectacle aussi tonique que réjouissant, on ne peut pas trouver mieux en ce moment. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de Bonsound

Le violoniste de Céline Dion en concert

PHOTO FOURNIE PAR SPECTRA MUSIQUE Le violoniste Philippe Dunnigan

Le public montréalais aura mercredi soir la rare occasion de voir en concert le violoniste québécois virtuose Philippe Dunnigan, qui partage notamment la scène depuis plus de dix ans avec Céline Dion. Le musicien sera en effet sur la scène du Studio TD le 9 novembre, à 20 h, avec la pianiste Fannie Gaudette, la violoncelliste Camille Paquette-Roy et le contrebassiste Olivier Hébert avec qui il interprétera les pièces de son album Ensemble, paru en mars dernier. Pierre-Marc Durivage, La Presse Lisez l'article de notre journaliste Rendez-vous sur le site du Studio TD

Le Salon du livre dans la ville

PHOTO ALAIN ROBERGE La librairie Paulines

Dès ce vendredi et jusqu’au 27 novembre, le Salon du livre de Montréal arrive en ville avec plus de 70 activités dans divers lieux et quartiers. Lectures, entretiens, discussions, animations jeunesse et spectacles sont au menu de librairies, bibliothèques et lieux culturels de la métropole. Parmi tant d’autres, le spectacle littéraire Nous étions le sel de la mer, le 16 novembre à la bibliothèque Saint-Charles, ou encore la ren­con­tre entre musique et lit­téra­ture au Ministère, le 13 novembre, avec Web­ster et ses invités. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site du Salon du livre de Montréal pour la programmation complète

Verdict, spectacle théâtral au Gesù

PHOTO PAUL DUCHARME, FOURNIE PAR AGENTS DOUBLES Marie-Thérèse Fortin met son talent d’interprète au service de trois plaidoiries dans Verdict.

La pièce Verdict est présentée au Gesù du 9 au 12 novembre, 20 h. Ensuite, Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet partent en tournée. « L’exercice, quoique très divertissant, sert aussi à nous rappeler combien le rôle de juré est lourd de responsabilités. Dans Verdict, personne n’est emprisonné ou relâché lorsque le rideau tombe. Ça reste du théâtre. Du très bon théâtre, même », écrivait Stéphanie Morin le 21 octobre. Lisez la critique complète de notre journaliste Consultez le site du Gesù

Les cofondateurs de Machine de cirque à la Tohu

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Maxim Laurin et Ugo Dario

Maxim Laurin et Ugo Dario, deux des cofondateurs de Machine de cirque, forment un duo à la fois époustouflant et extrêmement émouvant de la planche coréenne. Médaillés d’or à Paris (au festival mondial du cirque de demain), les deux artistes (et amis) ont brillé au fil des ans avec les 7 Doigts (Séquence 8), le Cirque du Soleil (Zarkana), et plus récemment avec Machine de cirque, où l’on pourra les voir pour la dernière fois dans un spectacle consacré à la bascule, après 12 ans de collaboration. Ghost Light : entre la chute et l’envol, à voir absolument à la Tohu du 9 au 12 novembre. Jean Siag, La Presse Consultez le site de la Tohu

Micro ouvert autochtone à la Place des Arts

ILUSTRATION PAR L’ARTISTE ATIKAMEKW ERUOMA AWASHISH Micro ouvert autochtone investit la Place des Arts les 12 et 13 novembre.

Pour une seconde édition, l’événement Micro ouvert autochtone investit la Place des Arts les 12 et 13 novembre de 12h à 18h, sous le commissariat de Melissa Mollen Dupuis. L’occasions d’aller à la rencontre des communautés autochtones et de découvrir la vitalité de leur culture contemporaine à travers des prestations musicales, divers ateliers (danse, perlage), projections de court-métrages, foire artistique et dégustations culinaires. Tout est gratuit, sauf les dégustations. Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez le site de la Place des arts

Clara Furey à l'Usine C

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Clara Furey

Artiste associée à l’Usine C, Clara Furey présentera sa création Dog Rising cette semaine, les 10 et 12 novembre. D’abord créée pour le FTA en 2021, la pièce prend la forme d’une chorégraphie polyphonique pour trois danseurs, dont le mouvement est inspiré par celui de la vie et ses flux énergétiques, qui se déploie sur la musique composée par Tomas Furey. Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez le site de l'Usine C

Découvrir (ou redécouvrir) Pink Floyd à L'Arsenal

PHOTO RUPERT TRUMAN, FOURNIE PAR L'ARSENAL ART CONTEMPORAIN Vue de l'exposition Their Mortal Remains lors de son inauguration au Victoria and Albert Museum à Londres, en 2017.