À la manière de Roxane Bruneau

La chanteuse Roxane Bruneau poursuit sa tournée Acrophobie. Elle sera en spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu le 21 octobre. Quelques billets sont encore disponibles. « Tout est dans l’intention qu’elle y met et non dans la technique – Roxane Bruneau fait même parfois le fameux signe de cœur au public en chantant. Et termine le spectacle après avoir interprété ses hymnes À ma manière et J’pas stressée, et nous salue avec l’air épuisé de celle qui a tout donné, avec son cœur immense et son désir de garder les deux pieds sur terre », nous mentionnait la journaliste Josée Lapointe en novembre 2021 Lisez l'article de notre journaliste Consultez le site de l'artiste

Les Salebarbes au MTelus

PHOTO ERICK LABBÉ, LE SOLEIL Le groupe Salebarbes

Il ne reste pas beaucoup de billets pour voir Salebarbes sur scène avant la fin de l’année, mais il y en a encore pour le spectacle de jeudi au MTelus. Le groupe mène une tournée bien remplie en portant ses chansons du répertoire cadien. Et ça les mènera loin : Salebarbes a déjà une vingtaine de concerts à son agenda à l’automne 2023. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site du groupe

Michel Basquiat au MBAM

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Exposition de Michel Basquiat au Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) vient de concocter une expo majeure sur l’artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat, mort tragiquement en 1988 à l’âge de 27 ans seulement. Son angle : explorer les liens foisonnants qui existent entre la musique et son œuvre visuelle. Jean Siag, La Presse Lisez l'article de notre journaliste Consultez le site du Musée des beaux-arts de Montréal

Barbada et Stéphane Tétreault aux Jeunesses Musicales Canada

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La drag queen Barbada.

Les Jeunesses Musicales Canada lance leur saison avec l’événement En avant l’art vivant! présenté à la salle Joseph-Rouleau de la Maison André-Bourbeau. Deux événements gratuits (mais sous réservations) sont à souligner, dont le bal des globetrotteurs animé par Barbada et mettant en vedette cinq musiciens qui fera voyager le jeune public à travers les traditions musicales du monde. Présenté le 22 octobre, pour les 6 à 10 ans. Aussi prévu samedi, mais en soirée : concert réunissant Barbada et le violoncelliste Stéphane Tétreault. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site des Jeunesses musicales

Une vision iconoclaste de Carmen aux Grands Ballets Canadiens

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La danseuse Vanesa Garcia-Ribala Montoya interprète Carmen.

Après avoir collaboré une première fois avec Les Grands Ballets Canadiens en offrant sa relecture du Sacre du printemps, en 2018, le chorégraphe Étienne Béchard propose cette fois sa vision iconoclaste de Carmen, devenue avatar fuyant le conformisme d’une société autoritaire. Le ballet est présenté à la salle Wilfrid-Pelletier du 20 au 23 octobre dans le cadre d’un programme quadruple avec Les vagues(Kiara Flavin), le pas de deux Jeunehomme (Uwe Scholz) et Le sacre du printemps (Étienne Béchard). Iris Gagnon-Paradis, La Presse Rendez-vous sur le site des Grands Ballets Canadiens

Une nouvelle mise en scène d'Olivia Palacci au Quat'Sous

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Olivia Palacci

Olivia Palacci est devenue un visage de plus en plus familier sur les planches comme à l’écran. Or, la comédienne signe ces jours-ci au Quat’sous sa quatrième mise en scène, avec la pièce Une journée. Comme le texte est une création, Olivia Palacci a décidé de le garder dans son intégralité, sans changer le moindre mot. « Ma mise en scène s’appuie sur les non-dits, les éclairages, le son, les images vidéo », a expliqué l'artiste à la journaliste Stéphanie Morin le 18 octobre. Lisez l'article complet de notre journaliste Consultez le site du Théâtre de Quat'Sous

Adib Alkhalidey repasse par Montréal

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’ humoriste Adib Alkhalidey

L’humoriste, acteur et chanteur Adib Alkhalidey, qui a commencé la tournée de son nouveau one-man-show Québécois Tabarnak le printemps dernier, s’arrête de nouveau à Montréal ce vendredi à la Place des Arts. Un spectacle de type mille-feuilles, avec plusieurs couches d’humour et de réflexion, qui aborde avec humour et intelligence les thèmes de l’identité, l’exil, l’inclusion, la différence et la dépendance (aux biscuits). À voir ou à revoir. En ville, en banlieue ou à la campagne. Jusqu’en mars 2023. Jean Siag, La Presse Rendez-vous sur le site de l'artiste

Au cinéma : Falcon Lake

