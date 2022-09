Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Le festival Focus à Saint-Adolphe-d’Howard

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Pour la deuxième année, le « festival de musique en montagne » Focus s’installe sur le flanc du mont Avalanche, dans la municipalité laurentienne de Saint-Adolphe-d’Howard. Du 9 au 11 septembre, les pistes de ski accueilleront les instruments de Lydia Képinski, Gab Bouchard, Ariane Roy ou encore Yesterday’s Ring. En tout, une quinzaine de concerts seront présentés sur l’une ou l’autre des trois scènes. Outre le volet musical, des activités de plein air — escalade, randonnée, vélo de montagne, yoga — et un marché d’artisans égaieront les festivaliers. L’été n’a pas dit son dernier mot.

Deuxième Marché Shoni à Montréal

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO JONATHAN DUVAL FOURNIE PAR SDC MONTRÉAL CENTRE-VILLE La Grande marche des corgis aura lieu le samedi 10 septembre.

Le quartier Shaughnessy, au centre-ville de Montréal, accueillera le deuxième Marché Shoni, du 8 au 11 septembre. Cet évènement, mis en place par SDC Montréal centre-ville, se tiendra dans la rue Sainte-Catherine piétonnisée, entre les rues Mackay et Chomedey. Nombre d’activités et d’animations seront proposées tout au long de l’évènement, qui veut se positionner comme un nouvel incontournable de la rentrée. Une trentaine de kiosques mettant en valeur les saveurs panasiatiques permettront de se régaler et de découvrir des commerces du quartier. À cela s’ajoutent des performances musicales, de l’art en direct, une piste de danse animés par des DJ et la populaire Grande marche des corgis, le 10 septembre.

Dystopie théâtrale dans un joyau patrimonial

Stéphanie Morin La Presse

PHOTO MAXIME CÔTÉ, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE À CORPS PERDUS La pièce Nostalgie 2175 est présentée dans l’ancienne chapelle des hospitalières.

L’ancienne chapelle des hospitalières accueille du 13 au 24 septembre la pièce de théâtre futuriste Nostalgie 2175, écrite par l’Allemande Anja Hilling et mise en scène in situ par Geneviève L. Blais. L’action est plantée sur une planète Terre devenue quasi invivable à la suite d’une catastrophe climatique et où l’humain n’arrive plus à procréer par voie naturelle. La pièce produite par le Théâtre À corps perdus prend ici la forme d’un déambulatoire à travers le bâtiment historique sis sur l’avenue des Pins Ouest. Nostalgie 2175 rassemble quatre interprètes et l’artiste tatoueuse Katakankabin.

Geysers, un solo signé Les 7 Doigts

Stéphanie Morin La Presse

PHOTO SERGIO VERANES, FOURNIE PAR LES 7 DOIGTS Samuel Tétreault dans Geysers

L’un des cofondateurs des 7 Doigts, Samuel Tétreault, présente un spectacle solo où se mêlent danse et équilibre dans le cadre du 20e Festival Quartiers Danses. Intitulée Geysers, cette courte création originale de 25 minutes fait partie d’un programme triple présenté à l’Édifice Wilder le 13 septembre. Les autres chorégraphies sont signées Louise Bédard (qui s’inspire des femmes peintes par Ingres et Delacroix dans Odalisca) et Charles Brecard (avec Soliloquy).

Lectures et rencontres aux Correspondances d’Eastman

Laila Maalouf La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Hélène Dorion sera au côté de l’ensemble I Musici le temps d’un concert littéraire.

Le village d’Eastman et le Théâtre La Marjolaine accueillent dès vendredi la 20e édition des Correspondances d’Eastman, et ce, jusqu’à dimanche. Le festival littéraire explore cette année le thème de la mémoire, à la fois individuelle, collective et écologique, avec des spectacles incontournables comme la lecture d’Hélène Dorion accompagnée par I Musici ou encore Carte mère, de Catherine Major. Yanick Villedieu et Marika Lhoumeau liront de leur côté les lettres biologiques du frère Marie-Victorin, alors que de grandes entrevues sont prévues avec Gérard Bouchard, Rodney Saint-Éloi et Martine Delvaux. Des activités pour les plus jeunes sont aussi au programme.

Parcours céramique en septembre

Stéphanie Morin La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PARCOURS CÉRAMIQUE Plus de 6000 créations, dont celles de Marko Savard (photo), pourront être admirées lors de l’évènement Parcours céramique.

Dix-huit céramistes professionnels québécois, dont Marko Savard, Chantal McNeil et Pascale Tétreault, sont rassemblés au Centre culturel Georges-Vanier pour l’évènement Parcours céramique, qui s’étend jusqu’au 18 septembre. Au programme : exposition de plus de 6000 créations et atelier d’initiation à l’argile pour les 4 à 16 ans. Du mercredi au dimanche. Entrée libre.