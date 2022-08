La cérémonie des Video Music Awards (VMA) de MTV, présentée le 28 août prochain, comptera des performances de Lizzo, Jack Harlow et Blackpink. Ceux-ci s’ajoutent à la liste des artistes déjà annoncés, dont J Balvin, Panic ! At the Disco, ainsi que Marshmello et Khalid.

Marissa Groguhé La Presse

Blackpink présentera pour la première fois aux États-Unis son dernier simple Pink Venom, tandis que Lizzo devrait interpréter sa chanson 2 Be Loved.

PHOTO JORDAN STRAUSS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le groupe Blackpink

Jack Harlow, qui avait accompagné Lil Nas X l’an dernier sur la scène des VMA, pourrait interpréter un extrait de son premier album paru récemment, Come Home the Kids Miss You. Harlow figure parmi les trois artistes les plus nommés, avec sept possibilités de remporter un prix. Kendrick Lamar et Lil Nas X sont les deux autres favoris de la compétition, plaçant ainsi le hip-hop au premier rang des VMA cette année.

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jack Harlow

La cérémonie se tiendra au New Jersey le 28 août à 20 h.