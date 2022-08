Passé maître dans l’art de vous embobiner avec des histoires abracadabrantesques, le conteur québécois Éric Michaud a remis sa couronne en jeu à l’occasion du plus ancien concours international de menteries, organisé en France, et remporté les faveurs du jury, qui l’a sacré lundi roi des menteurs.

Sylvain Sarrazin La Presse

Dans le cadre de cet évènement organisé depuis 1748 à Moncrabeau, dans le Sud-Ouest français, l’exercice est simple : après s’être installé sur le fauteuil des menteurs, puis avoir embrassé la pierre de vérité en jurant de « travestir la vérité, toute la vérité », chacun des 10 candidats déclame un récit étonnant de 7 à 8 minutes, pour charmer et divertir son auditoire tout en semant le doute dans son esprit. Plus les membres du jury sont convaincus par la prestation, plus ils déversent de sel dans les sacs respectifs des menteurs, afin de récompenser les histoires qui n’en manquent pas. Celui qui remporte le plus de grains rafle tous les gains.

À ce jeu, le conteur professionnel Éric Michaud, originaire de Verdun, à Montréal, a de nouveau brillé : déjà récipiendaire d’un titre royal remporté en 2009, il faisait face à neuf autres rois et reines consacrés au cours des années précédentes ; bref, une vraie Ligue des champions de la menterie, ouverte à toute la francophonie.

Une menterie, c’est déformer la réalité, avec un récit de vie exagéré, une fausse explication sur l’origine d’un objet, d’un mot, d’un évènement historique ou d’une invention, par exemple. Éric Michaud

Dans le cadre de cette finale, il est parti pêcher dans son imagination une histoire rocambolesque de truite à fourrure, en forçant le trait sur les mythes et clichés au sujet du Québec qui ont la couenne dure en France (allô, TF1 !).

Boule à mythes

À son auditoire, il a tenté de faire avaler non seulement des couleuvres, mais surtout ses aventures en traîneau à castors et à dos d’orignal, face aux ours au cœur de la forêt boréale. Là-bas, il jure avoir aperçu des canards, les pattes prises dans un lac gelé, s’envoler en emportant le plan d’eau glacé avec eux, d’où tombaient des truites à fourrure !

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC MICHAUD Pour prouver ses dires, Éric Michaud a apporté une véritable truite à fourrure du Québec pour la présenter à son auditoire. Celui-ci a-t-il mordu à l’hameçon ?

« Comme il fait très chaud à Moncrabeau, j’ai pensé à une histoire pour y ramener de la fraîcheur du Québec. Je leur ai donc ramené une truite à fourrure du Québec, un animal qui s’est adapté aux températures froides, pour qu’ils la mettent dans la Baïse, la rivière locale, ce qui fera baisser la température extérieure de 5 degrés chaque jour », narre-t-il. Dès qu’il commencera à neiger, les habitants pourront utiliser des bonbons à l’érable comme appât pour repêcher la truite et faire remonter la température — toujours selon l’intéressé, qui a appris le québécisme « frette » à son public non initié. Un récit qui lui a rapporté 1,2 kg de sel, coiffant au poteau son rival belge ; suffisamment pour réaliser de belles salaisons de truite à fourrure…

Les Jedi du pipeau

Ceux qui ont déjà tenté d’expliquer à leur blonde d’où provenaient les grafignes sur sa voiture l’ont constaté : la menterie, c’est tout un art. « Il faut que ça ait l’air naturel, qu’on n’ait pas l’impression que c’est un texte appris par cœur. Et il faut que ça amuse les gens, qu’ils aient un petit doute tout en sachant très bien qu’on est en train de leur mentir. C’est une question d’énergie », explique le couronné, qui dresse aussi une frontière entre la menterie et le mensonge.

L’une est faite pour divertir, l’autre pour tromper. Chez les menteurs, il y a le côté obscur de la Force et celui des Jedi. Nous, on est du côté des Jedi. Éric Michaud

Le roi des affabulateurs voit-il de gros spécimens de menteurs émerger dans la vie publique ? « La menterie, on ne fait pas de politique avec ça. Mais on a quand même eu de beaux exemples ces dernières années, avec Trump ou Poutine. Les plus grands menteurs sont ceux qui continuent à mentir alors qu’on leur met la vérité en pleine face », remarque-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC MICHAUD Le certificat de victoire d’Éric Michaud

Cela dit, qu’est-ce qui nous dit qu’Éric Michaud raconte bien la vérité au sujet de son couronnement ? Heureusement, il dispose de plusieurs témoignages et documents à l’appui, dont un certificat officiel, qu’il pourra fièrement brandir au Québec.