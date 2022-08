Musée des beaux-arts du Canada

L’épopée lumineuse de General Idea

Le Musée des beaux-arts du Canada, en collaboration avec AA Bronson, dernier membre vivant de General Idea, présente jusqu’au 20 novembre une grande rétrospective consacrée à ce trio d’artistes visuels canadiens qui a eu un écho international substantiel dans les années 1970, 1980 et 1990. L’exposition illustre l’influence de General Idea (GI) dans les domaines artistique et social, son talent multiforme et le caractère précurseur et éclairant de ses interventions.