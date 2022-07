(Paris) Eric Serra, compositeur célèbre de la bande originale du film culte Le grand bleu, a révélé mercredi avoir eu un cancer « fulgurant », dans un entretien accordé au site du journal Le Parisien.

Agence France-Presse

« J’ai eu un lymphome de l’intestin grêle. C’est un cancer des ganglions. Il était assez fulgurant, explique le musicien de 62 ans. À quelques jours près, si je ne m’en étais pas aperçu, je ne serais peut-être pas là pour vous en parler ».

Ce qui l’a aidé pendant son traitement, c’est d’en avoir « beaucoup parlé » avec le chanteur français Florent Pagny, soigné pour une tumeur cancéreuse au poumon. « C’est derrière moi », avait posté ce dernier sur Instagram le 10 mai.

« On s’échangeait des petits messages, on s’appelait, raconte Serra. Mine de rien, cette complicité m’a fait beaucoup de bien, et j’imagine qu’à lui aussi. […] On parlait de chimio, de ce qu’on ressentait. »

« On a guéri en parallèle, ajoute-t-il. Florent est particulièrement positif. » Serra, qui avait dû annuler sa tournée des ciné-concerts de la bande originale du Grand Bleu, film phare de Luc Besson, va pouvoir la donner à l’automne.

Le compositeur confie aussi qu’il a dû vivre reclus, car la professeure de médecine traitant son cas l’avait prévenu : « Ce cancer spécifique est le seul qui soit 100 % incompatible avec le COVID-19. Si jamais vous l’attrapez avant la fin du traitement, vous avez très peu de chances de vous en sortir. »

Et de raconter : « Quelques jours après, ma fille avait la COVID-19. J’ai vécu pendant cinq mois […] cloîtré complètement. Je n’ai pas approché mes enfants à moins de 3 mètres. »