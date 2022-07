Stranger Things 4

Un joyeux festin de culture pop

Une pizza à l’ananas, quatre heures d’effets spéciaux gluants, la chanson Master of Puppets de Metallica hurlée sous un ciel tapissé de chauves-souris carnassières, des démogorgons russes déchaînés, un hélicoptère nommé Katinka et beaucoup de saignements d’yeux et de nez, les deux derniers épisodes de Stranger Things 4 sont allés, comme les Jeux olympiques, plus loin, plus haut, plus fort.