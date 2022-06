Only Murders in the Building

Le retour d’une combinaison gagnante

Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez sont de retour dans la deuxième saison de la série Only Murders in the Building, dans le rôle de trois improbables amis, déterminés à résoudre un autre meurtre commis dans le luxueux immeuble qu’ils habitent à New York. L’amalgame des trois têtes d’affiche, de deux générations différentes, a surpris, mais a aussi soulevé beaucoup de curiosité, souligne le cocréateur de la populaire série, John Hoffman, en entrevue par vidéoconférence.