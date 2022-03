Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin La Presse

André Duchesne La Presse

Webdiffusion : Lysis, au cœur de la création

Deux fois, le confinement provoqué par la pandémie a tiré le tapis sous les pieds des artisans de Lysis, ambitieux spectacle attendu au TNM ! Le Théâtre du Nouveau Monde offre un avant-goût du travail accompli jusqu’ici avec la webdiffusion de Lysis, au cœur de la création, une captation vidéo où des scènes de la pièce côtoient des réflexions des créateurs. Une œuvre bercée par la musique de Philippe Brault, à mi-chemin entre le théâtre et le documentaire. Jusqu’au 27 mai.

Télévision : Nosferatu, un siècle plus tard

PHOTO FOURNIE PAR FRISSONS TV Le comédien Max Schreck dans le film Nosferatu de 1922

Il y a 100 ans, le 15 mars 1922, avait lieu la première du film Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, cinéaste allemand associé au courant de l’expressionnisme. Ce film allait définir, à sa façon, le genre de l’horreur et la place des vampires au cinéma. L’histoire de cette production au destin unique est racontée dans le documentaire Nosferatu et la naissance des vampires au cinéma, film à voir le 15 mars à 21 h sur les ondes de Frissons TV. La projection du documentaire sera suivie de celle du film original, en version restaurée avec intertitres en français.

En salle : le cirque de retour au Monastère

PHOTO FOURNIE PAR LE MONASTÈRE L’acrobate Teo Spencer lors d’un précédent cabaret de cirque du Monastère

Les cabarets de cirque du Monastère sont de retour ! Pour la cinquième année, les acrobates s’exécuteront sous la voûte centenaire du Centre St Jax, à quelques mètres du public. Au programme de ce nouveau spectacle : numéros de sangles aériennes, bungee, jonglerie ou encore corde lisse, présentés par une dizaine d’artistes d’ici et d’ailleurs. Ces soirées cabaret se tiendront les 10, 11 et 12 mars ainsi que les 17, 18 et 19 mars. D’autres dates sont prévues en avril et en mai.

En salle : la rétro Almodóvar se poursuit

IMAGE TIRÉE DU SITE IMDB Une scène du film La fleur de mon secret avec Marisa Paredes et Imanol Arias

Amorcée le 2 mars, la rétrospective Pedro Almodóvar : passagers du désir se poursuit pour encore neuf jours à la Cinémathèque québécoise. « Cet artisan forcené de la mise en scène de cinéma est porté par des personnages animés de forces vives qui souvent les éloignent du confort et les poussent à découvrir des facettes inédites d’eux-mêmes », résume la CQ dans sa présentation du célèbre cinéaste espagnol. Au cours des prochains jours, on pourra ainsi voir ou revoir les titres La fleur de mon secret, Tout sur ma mère, Parle avec elle, Douleur et gloire et autres.