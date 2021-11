Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

André Duchesne La Presse

Luc Boulanger La Presse

Éric Clément La Presse

Laila Maalouf La Presse

En salle : Damien Robitaille chante Noël

Il y a deux ans, Damien Robitaille lançait le sympathique album Bientôt ce sera Noël, composé essentiellement de chansons originales. Le chanteur franco-ontarien transpose cet univers ludique et naïf sur scène dans une tournée qui le mènera un peu partout au Québec jusqu’au 21 décembre, avec un passage à Montréal au Théâtre St-Denis le 24 novembre. Parions qu’il ajoutera au passage quelques-unes des chansons du jour qui ont fait sa renommée sur les réseaux sociaux, ainsi que quelques pièces de son répertoire, et que le spectacle, mis en scène par Laurent Paquin, sera assez festif merci.

En salle : M pour Montréal

PHOTO FOURNIE PAR M POUR MONTRÉAL Naya Ali

De nombreux acteurs et actrices clés de l’industrie musicale — locale, nationale et internationale — se trouvent dans la métropole ces jours-ci pour participer à la 16e édition de M pour Montréal, dont le volet en personne se tient jusqu’au 19 novembre et le volet virtuel, jusqu’au 26 novembre. Naya Ali, Hologramme, Magi Merlin, P’tit Belliveau, Anachnid et Gaspard Eden font partie des artistes invités. Le festival offre aussi un volet ouvert au public, sous l’enseigne M pour Marathon, dans diverses salles de Montréal.

En salle : stars lyriques d’aujourd’hui et de demain

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL Les artistes en résidence de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal

De Carmen de Bizet au Barbier de Séville de Rossini, de Cendrillon de Massenet au Chevalier à la rose de Strauss en passant par plusieurs autres, les plus beaux airs d’opéra seront chantés par les artistes en résidence de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal à l’occasion d’une soirée, le dimanche 21 novembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Ces jeunes chanteurs seront accompagnés de la mezzo-soprano Catherine Daniel et du ténor Éric Laporte. Le maestro Jacques Lacombe dirigera l’Orchestre Métropolitain.

En salle : expo de Christiane Chabot à la galerie Espace

IMAGE FOURNIE PAR LA GALERIE ESPACE Œuvre de l’artiste multidisciplinaire Christiane Chabot

L’artiste multidisciplinaire Christiane Chabot présente Un autre monde, des peintures à l’huile, des collages sur bois, des photos rehaussées à l’aquarelle et des statuettes en porcelaine et en tissu, à la galerie Espace, au 4844, boulevard Saint-Laurent, jusqu’au 23 novembre. Inspirée par les cabinets de curiosité, l’artiste colle, coud, brode, tisse, soude, peint, dessine et sculpte en atelier. Avec un parfum suranné et original.

En salle : le duo Saratoga au Théâtre Outremont

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE OUTREMONT Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault forment le duo Saratoga.

Le duo Saratoga, formé de Chantal Archambault et de Michel-Olivier Gasse, a lancé il y a deux ans le très bel album Ceci est une espèce aimée, poétique éloge de la lenteur et de la beauté. Le couple présentera le 19 novembre au Théâtre Outremont le spectacle L’embellie, qui est d’ailleurs le titre d’une des chansons de l’album, et sera pour une rare fois accompagné de musiciens (un trio de harpe, clarinette et piano), en plus de deux danseurs contemporains. Antoine Corriveau a contribué à la mise en scène de ce spectacle qui s’annonce plein de douceur.

Sur vos écrans : regard nostalgique sur la Manic GT

PHOTO FOURNIE PAR HISTORIA ET ORANGE ICEBERG MEDIA La Manic GT

La chaîne Historia propose jeudi un documentaire consacré au 50e anniversaire de la fin du projet de la Manic GT, la seule voiture de série québécoise, dont l’existence a été éphémère. Réalisé par Jean Bourbonnais, ce film est consacré à Jacques About, un Français d’origine installé au Québec qui a eu ce rêve fou de doter le Québec de sa propre automobile. Ce véhicule à la carrosserie en fibre de verre construit avec un châssis de Renault 8 a été produit à 150 exemplaires de 1969 à 1971. De nombreux proches de M. About et experts témoignent à la caméra. Le jeudi 18 novembre à 20 h sur Historia.

En salle : Afrodisiaque au Centre Segal

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION La comédienne d’origine haïtienne Maryline Chery aborde la question du rapport qu’entretient la société avec les cheveux de la femme noire dans Afrodisiaque.

Le Centre Segal des arts de la scène présente Afrodisiaque à partir du 25 novembre. Un solo théâtral de et avec la comédienne d’origine haïtienne Maryline Chery. La pièce aborde la question du rapport qu’entretient la société avec les cheveux de la femme noire. Avec ce sujet rarement abordé sur les planches, la créatrice veut lancer « une conversation, une réflexion et une guérison sur une blessure de ses racines passées sous silence », indique le communiqué. Il est à noter que le spectacle, mis en scène par Lydie Dubuisson, sera joué en français.

En salle et en ligne : Salon du livre des Premières Nations

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Natasha Kanapé Fontaine fait partie des auteurs participant au Salon du livre des Premières Nations.

Le Salon du livre des Premières Nations s’amorce ce jeudi en formule hybride — une 10e édition qui vise à célébrer le chemin parcouru par la littérature autochtone depuis les 40 dernières années, selon le directeur de l’évènement, Louis-Karl Picard-Sioui. Quantité d’activités sont prévues à Québec, entre autres des tables rondes avec Isabelle Picard, Yves Sioui Durand, Félix Perkins et Natasha Kanapé Fontaine, ainsi que des entretiens avec Jean Sioui et Joséphine Bacon. Des séances de dédicaces, des spectacles littéraires, une exposition et même un bingo littéraire sont aussi prévus. Jusqu’à dimanche.