Quoi voir, quoi faire à l’occasion de l’Halloween ? Voici les suggestions de nos journalistes.

Pierre-Marc Durivage La Presse

André Duchesne La Presse

Véronique Larocque La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Sylvain Sarrazin La Presse

Activités extérieures

ILLUMI d’Halloween

Le parcours multimédia Illumi est de retour cette année à Laval pour une troisième présentation complètement renouvelée qui commence ce jeudi avec un parcours spécial consacré à l’Halloween. À pied ou en voiture, les visiteurs pourront voyager au travers de la Nouvelle Féerie de Lumières, aménagée dans un espace deux fois plus grand que l’édition précédente. Avec monstres, fantômes, sorcières, bonbons surdimensionnés et quelque 2000 citrouilles-lanternes, cette fête d’Halloween hors norme promet d’être la plus lumineuse au monde, selon les organisateurs. Illumi passera au thème de Noël à la fin de novembre.

Halloween aux Jardins de la Pépinière

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES JARDINS DE LA PÉPINIÈRE La fête de l’Halloween sera soulignée en grand dans les Jardins de la Pépinière, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

La grande terrasse ouverte toute l’année dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, se transforme à l’occasion du week-end de l’Halloween. Petits et grands sont invités à se costumer pour profiter d’activités gratuites organisées par La Pépinière – Espaces collectifs. La soirée du samedi, animée par le DJ Blaster, s’adresse davantage aux plus vieux alors que la journée du dimanche sera consacrée aux familles ; le conteur Jérôme Bérubé sera sur place de 15 h à 16 h et l’on a entendu dire qu’une sorcière allait visiter l’endroit entre 16 h et 18 h, sans compter des stations de maquillage et la distribution de bonbons.

Parc Safari hanté

PHOTO FOURNIE PAR LE PARC SAFARI La Parc Safari d’Hemmingford conclura sa saison 2021 avec un parcours consacré à l’Halloween.

Le Parc Safari clôture sa saison en célébrant l’Halloween jusqu’au 31 octobre. On promet plusieurs aventures au fil d’un parcours qui débutera par une maison hantée complètement aménagée, suivie d’une chasse aux citrouilles, une quête où les visiteurs seront invités à partir à la recherche des poupées de Zoé, mascotte du Parc Safari, ainsi que d’une toute nouvelle chasse au trésor qui se déroulera dans le pavillon Découvertes, où jeunes et moins jeunes pourront retrouver serpents, caméléons et autres dragons barbus. Les aventuriers les plus aguerris seront récompensés de surprises gourmandes et, bien sûr, les costumes sont de mise !

À la télévision

L’Halloween sur Télétoon et La chaîne Disney

IMAGE FOURNIE PAR CORUS MÉDIA Le secret de la momie

À l’occasion de l’Halloween, Télétoon et La chaîne Disney de Corus Média proposent une programmation horriblement divertissante. À Télétoon, voyez Scooby-Doo ! et la légende du roi Arthur samedi à 16 h (rediffusion dimanche à 10 h). Et dimanche, dès 7 h, une programmation spéciale sera faite d’épisodes halloweenesques de plusieurs séries telles Teen Titans Go !, Hôtel Transylvanie : la série, Garderie extrême, etc. Sur La chaîne Disney, on pourra voir Le secret de la momie (samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 16 h) ainsi que des épisodes thématiques de diverses émissions, dimanche à compter de 7 h 15.

Au musée

Fantômes ferroviaires à Exporail

PHOTO FOURNIE PAR EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN Jusqu’à dimanche, la Grande Galerie d’Exporail, le musée ferroviaire canadien, est spécialement décorée pour l’Halloween.

Spectres et autres revenants ont monté à bord des trains d’Exporail, le musée ferroviaire canadien de Saint-Constant, jusqu’à dimanche. Petits et grands sont invités à découvrir la cinquantaine de véhicules exposés dans la Grande Galerie, spécialement décorée pour l’Halloween. Oserez-vous monter dans ce tramway rempli d’araignées ou dans cette voiture où déjeunent deux squelettes ? Le week-end, deux balades sont également offertes aux visiteurs : l’une à bord d’un train de passagers, l’autre, sur un chemin de fer miniature.

En salle

Brunch extravagant

PHOTO FOURNIE PAR TIME OUT MARKET MONTRÉAL Halloween Extravangaza, avec Barbara de Barbades, débarque au Time Out Market Montréal dimanche.

Qui dit mieux pour un brunch d’Halloween qu’une animation signée Barbada de Barbades, accompagnée de trois complices invitées, à savoir Phoenix Vyxen, Kelly Torrieli, et Bobépine ? C’est ce qui vous attend ce dimanche à l’Halloween Extravaganza, organisé par Drag Brunch Montréal, de concert avec le Time Out Market Montréal. Au menu : performances drag, plats concoctés par plusieurs des meilleurs chefs en ville (avec des nouveaux noms cette année, notamment le Passé Composé, le Taj, Campo), même un concours de costumes ! Deux spectacles sont prévus, à 12 h puis à 15 h. À partir de 85 $ pour deux.

En ligne

L’horreur dans son salon grâce au festival SPASM

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Il fête sa 20e édition, avec toujours autant de frissons : le festival SPASM étalera sa grande soirée de projection de films d’horreur du 29 au 31 octobre. La soirée organisée au Club Soda affichant complet, il sera toujours possible de se glacer le sang bien au chaud à partir de son sofa, puisque les titres sélectionnés seront offerts en ligne, en vidéo sur demande. Un éventail de courts métrages québécois (Regret, Mes peurs noires, Timothy, Boulettes) et internationaux (Lovemaking of Trolls, Julia, Mira, T’es morte Hélène, Suspense, The Last Christmas in the Universe) injectera une belle dose d’angoisse à l’Halloween 2021.

En salle

Benedetta en présentation spéciale

PHOTO VIANNEY LE CAER, INVISION/ASSOCIATED PRESS L’actrice belge Virginie Efira à l’occasion de la première du film Benedetta au Festival du film de Londres, le 16 octobre dernier

Benedetta, nouveau film du réalisateur de Basic Instinct, Paul Verhoeven, sera projeté en primeur québécoise lors d’une présentation spéciale organisée à l’occasion de l’Halloween, dimanche à 19 h 30. Dévoilé en première mondiale et en sélection officielle au Festival de Cannes en juillet dernier, le film mettant en vedette Virginie Efira, Charlotte Rampling et Lambert Wilson mêle visions fantastiques et scènes érotiques dans un drame historique se déroulant dans l’Italie du XVIIe siècle. L’évènement, présenté dans le cadre du Festival de films Cinémania, qui commence officiellement le 2 novembre, aura lieu au Cinéma L’Amour.