Télévision

Michel D’Astous et Anne Boyer

Un duo plus dynamique que jamais

Après 35 ans de mariage professionnel, la flamme de Michel d’Astous et d’Anne Boyer brûle toujours aussi fort. La preuve ? Le tandem de producteurs et d’auteurs connaît sa période la plus foisonnante en carrière avec non pas deux ni trois, mais bien six séries en ondes cet automne. Et c’est sans compter L’homme qui aimait trop et Classé secret, qu’on attend plus tard à l’hiver.