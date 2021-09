Petit guide pour renouer avec le monde culturel

Dominique Fils-Aimé au Théâtre Outremont

Près d’un an après la sortie de son magnifique troisième album intitulé Three Little Words, Dominique Fils-Aimé sera enfin de passage à Montréal le 3 décembre pour le présenter sur scène, et c’est dans le superbe cadre du Théâtre Outremont que cette rencontre attendue aura lieu. Avec sa voix envoûtante et ses chansons qui parlent de guérison et de réconciliation, ce spectacle fera certainement du bien à l’âme.

Josée Lapointe, La Presse

Sixo de Flip Fabrique

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le spectacle Sixo de Flip Fabrique a été présenté cet été à la TOHU.

Après l’avoir présenté lors du Festival Montréal complètement cirque en juillet, la troupe de Québec sera de retour à la TOHU avec ce nouveau spectacle créé en collaboration avec le formidable clown-acrobate Jamie Atkins. Poésie, humour et évidemment acrobaties de haut niveau sont au menu de ce voyage dans le temps plein d’intelligence et de jolies trouvailles. Du 16 au 23 décembre.

Josée Lapointe, La Presse

West Side Story de Steven Spielberg

PHOTO TIRÉE D’IMDB Une scène de West Side Story, de Steven Spielberg

Cette adaptation par Steven Spielberg de la célèbre comédie musicale de Leonard Berstein et Jerome Robbins, qui sortira en salle le 10 décembre, lancera certainement la saison des Fêtes. Pour ce film attendu, le cinéaste se serait d’ailleurs davantage inspiré du spectacle scénique que du classique cinématographique de 1961, qui avait à l’époque remporté 10 Oscars. Avec Ansel Elgort et Rachel Zegler dans les rôles de Tony et Maria.

Josée Lapointe, La Presse

Premier solo muséal pour Stanley Février

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE La sculpture cette chair, de Stanley Février, ici lors de l’exposition collective Over My Black Body, à la galerie de l’UQAM en 2019. L’œuvre a été acquise la même année par le Musée national des beaux-arts du Québec.

Il en a fait du chemin, Stanley Février, depuis son expo de photographies à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, à Montréal, en 2009… Le Québécois d’origine haïtienne a le vent en poupe et sa première exposition individuelle dans un musée, en l’occurrence le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), une sorte de rétrospective de son travail, demeurera un jalon marquant de sa carrière. Elle promet d’être passionnante, avec ses sculptures, photos, installations, dessins et des performances qui risquent de marquer les esprits. Car Stanley Février est un artiste engagé envers la liberté, la justice et le dialogue entre les cultures. Avec un art qui nous confronte à nos propres démons… À ne pas rater.

Éric Clément, La Presse

2021 revue et corrigée au Rideau Vert

PHOTO FOURNIE PAR LE RIDEAU VERT Marc St-Martin et Véronique Claveau

Après un hiatus obligé en 2020, la traditionnelle revue humoristique du Rideau Vert sera de retour pour la 15e fois avec 2021 revue et corrigée, qui sera présentée du 23 novembre au 23 décembre. Nathalie Lecompte assure la mise en scène de ce spectacle écrit à plusieurs mains, qui réunira sur scène les vétérans Marc St-Martin et Benoît Paquette ainsi que la recrue Joëlle Lanctôt. Véronique Claveau, qui avait quitté l’équipe en 2014 après avoir participé à sept éditions, fera un grand retour.

Josée Lapointe, La Presse

Mélissa Bédard à la Cinquième Salle

PHOTO ÉRICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Mélissa Bédard

La sympathique chanteuse et inoubliable interprète de Fabiola dans la série M’entends-tu entreprend en octobre une grande tournée qui la mènera partout au Québec jusqu’en mai 2022, avec un passage à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 12 et 13 décembre. Dans ce spectacle intitulé Ma mère chantait toujours, celle qu’on a découverte en 2012 dans Star Académie interprétera de grandes chansons du répertoire francophone, un programme qui s’annonce des plus réconfortants.

Josée Lapointe, La Presse