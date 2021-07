Il n’arrête pas ce Chilly Gonzales. Moins d’un an après avoir lancé un livre et un album de Noël, il dévoile vendredi un nouvel extrait pour célébrer le retour de la musique vivante et il annonce des spectacles à Montréal, Québec et Ottawa.

Émilie Côté La Presse

Sur sa nouvelle chanson intitulée Music is Back et faite en collaboration avec Toddla T, Chilly Gonzales revient au rap. Il célèbre le retour des spectacles vivants avec son sens de l’humour mélomane.

Music is back like Johann Sebastian Bach/Like Burt Bacharach or Ratatat, scande-t-il.

Oui, il n’y a que Chilly Gonzales qui fait rimer trois références musicales qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre, soit le grand compositeur classique Bach, le crooner doux Burt Bacharach et le duo électro new-yorkais Ratatat !

Écoutez un extrait de Music is Back

0:00 0:00 Couper le son

Chilly Gonzales a annoncé des spectacles en 2022 à Montréal (trois soirs au Rialto les 24, 25 et 27 janvier), ainsi qu’à Québec (29 au Centre national des arts) et Ottawa (31 au Grand théâtre).

En novembre 2020, Chilly Gonzales avait publié un essai sur le soi-disant mauvais goût musical avant de lancer un album de Noël.