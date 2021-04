Après avoir œuvré durant un quart de siècle à la tête de Culture pour tous, Louise Sicuro quittera la tête de l’organisme culturel le 1er octobre, au lendemain des 25es Journées de la culture, évènement qu’elle a d’ailleurs cofondé.

Luc Boulanger

La Presse

Ce départ marque une carrière entièrement dédiée au partage des arts et à la démocratisation de la culture au Québec.

« C’est un chapitre vraiment important de ma vie professionnelle et personnelle qui prendra ainsi fin, a écrit mardi Mme Sicuro sur sa page Facebook. Mais pas tout à fait, car j’ai accepté de jouer pour un certain temps un rôle de conseillère stratégique à temps partiel. »

« La cause de la démocratisation de la culture m’a complètement happée depuis des années. Je suis fière d’avoir contribué à la faire progresser, et d’avoir pris une part active au développement du domaine de la médiation culturelle. S’il est temps pour moi de passer le flambeau, je suis émue et impressionnée par la multiplication des actions soutenues par des centaines d’organismes culturels. »

Heureuse avec sa décision, la présidente-directrice générale estime que son départ arrive à un moment où, comme bien des gens durant cette pandémie, elle veut prendre du recul et disposer de plus de temps pour sa famille et des projets personnels.

En plus du succès des Journées de la culture, Mme Sicuro a contribué à mettre en œuvre d’autres importantes activités. Mentionnons le réseau d’écoles culturelles Hémisphères, les programmes Passeurs de rêves et La culture en entreprise, et le Lab culturel, un important incubateur de projets numériques innovants. Culture pour tous est aussi devenu gestionnaire du prix Charles-Biddle en 2011.

« C’est un organisme en santé que Louise Sicuro laisse derrière elle, a souligné Éric Gosselin, président du conseil d’administration, dans un communiqué. Louise a contribué de façon significative à la démocratisation des arts et de la culture au Québec, mais elle a aussi su rallier à cette cause des centaines d’organismes culturels et des acteurs de tous les milieux de la société. Au fil des 25 dernières années, elle a mis tout son cœur, son énergie, son intelligence et sa passion à déployer une vaste gamme d’initiatives destinées à sensibiliser la population du Québec aux arts et à la culture. »

Un comité de nomination a été mis sur pied par le conseil d’administration pour mener à bien le processus de recrutement de la personne qui succédera à Mme Sicuro.