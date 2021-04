Télévision

Phil Roy animera Qui sait chanter ? à Noovo

Noovo continue de miser sur des humoristes pour animer ses émissions phares. Après Jay Du Temple pour Occupation double et Katherine Levac pour L’amour est dans le pré, c’est Phil Roy qui animera la version québécoise du format sud-coréen I Can See Your Voice, baptisée Qui sait chanter ?.