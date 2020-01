Le jardin de notre journaliste et chroniqueur horticole Pierre Gingras héberge des centaines de spécimens de plantes et de fleurs. Quelques-uns d’entre eux nous offrent en cadeau leur beauté fragile, même durant le rude hiver québécois.

Patrick Sanfaçon

La Presse

J’ai voulu mettre en valeur le contraste entre la rudesse de l’hiver et les petits détails de ces plantes et fleurs en donnant la priorité aux gros plans. J’ai utilisé un objectif spécial qui déphase le plan de mise au point (Canon tilt-shift 90 mm) et permet d’accentuer l’effet de flou et de donner un résultat plus doux à ces scènes d’hiver, sans sacrifier la définition de toute l’image.

La magnifique lumière de cette journée ensoleillée a fait le reste du travail. Aucun filtre n’a été utilisé.