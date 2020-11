Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

À la télévision : Au cœur de Cité Mémoire

Réalisé par Janice Zolf et Sylvie van Brabant, le film Au cœur de Cité Mémoire nous fait découvrir la plus grande installation de projection permanente au monde à travers la vision de ses créateurs : Michel Lemieux, Victor Pilon et Michel-Marc Bouchard. On peut suivre le processus de création du trio d’artistes qui nous raconte le parcours inédit de ce projet ambitieux, créé lors du 375e anniversaire de Montréal. Le film montre aussi comment les projections de Cité Mémoire explorent des thèmes actuels : le racisme, la pauvreté, l’identité à travers des histoires humaines universelles.

Offert dès le 26 novembre sur Club Illico.

Sur le web : Yvon Deschamps clôt L’histoire de mes chansons

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS MARTIN LECLERC Yvon Deschamps et Monique Giroux

La série de spectacles-conférences L’histoire de mes chansons se termine ce jeudi avec la soirée consacrée à Yvon Deschamps. Alors que le vénérable humoriste et aussi auteur-compositeur-interprète répondra aux questions de Monique Giroux sur l’origine de quelques-unes de ses plus belles chansons, plusieurs personnes viendront les interpréter sur scène, dont sa femme, Judi Richards, et ses filles, Karine Deschamps et Sarah-Émilie Deschamps, mais aussi Isabelle Boulay, Damien Robitaille, Benoît Brière et Guylaine Tremblay. Les trois précédents spectacles-conférences (Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Stéphane Venne, ainsi que celui sur Yvon Deschamps) sont offerts jusqu’au 30 novembre.

En galerie : la nature vue du ciel

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Cœur naturel, du photographe aérien Yves Tremblay

Le photographe aérien Yves Tremblay, de l’agence Les yeux du ciel, propose une sélection de 14 magnifiques photographies de la nature vue du ciel à la galerie de Bellefeuille, jusqu’au 5 décembre. Que ce soit une « armée » de sapins à Bolton, un « tapis » de toundra à Anticosti ou un étang en forme de cœur, toujours dans le secteur de Bolton, ses clichés sont empreints de poésie. Ils ornent un mur de cette galerie de 12 000 pieds carrés qui demeure ouverte dans le respect des règles de santé publique. Le photographe, dont on peut voir les photos dans La Presse à l’occasion, sera sur place ce vendredi et ce samedi de 13 h à 17 h.

À la galerie de Bellefeuille (1455, rue Sherbrooke Ouest), du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.

Sur le web : des balados théâtrales

PHOTO FABRICE GAËTAN, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE QUAT’SOUS Le rappeur Webster est l’un des artistes invités de la balado L’AGORA.

Le Théâtre de Quat’sous a lancé récemment trois épisodes hors-série de sa balado L’AGORA. La dramaturge et comédienne Evelyne de la Chenelière a déjà lancé le bal avec une conversation partagée avec le directeur artistique Olivier Kemeid. Au programme : le lien qui nous unit les uns aux autres, le vide que chacun tente de remplir et l’œuvre murale de l’artiste Cyndie Belhumeur, inspirée d’un texte de l’autrice. Le 30 novembre, le rappeur Webster vient discuter de racisme, de pouvoir, de musique et d’histoire, tandis que le 10 décembre, la comédienne Marie-Thérèse Fortin parlera de vieillissement, notamment avec les mots de Simone de Beauvoir.

Sur le web : Paul Piché et Klô Pelgag au Palais Montcalm

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Paul Piché

Le Palais Montcalm, à Québec, organise des spectacles virtuels de très haut calibre, intitulés Les concerts improbables, et y avoir accès en direct est l’un des très rares avantages de la pandémie. Dans un spectacle exclusif présenté le 27 novembre, Paul Piché revisitera Sur le chemin des incendies, album majeur de sa discographie sorti en 1988. Le lendemain, Klô Pelgag présentera pour la première fois sur scène les chansons de son troisième album lancé au début de l’été, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Des spectacles déjà présentés sont aussi encore offerts en rattrapage : ceux des Barr Brothers (jusqu’au 29 novembre) et de Ghostly Kisses (jusqu’au 28).

Sur le web : marché de Noël et encan virtuels aux Impatients

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Un atelier de peinture des Impatients, quelques œuvres d’art des Impatients et Impatientes et Jean en pleine création.

La 9e édition de l’exposition-encan Parle-moi d’amour Centre Wellington, des Impatients, se déroule cette année en ligne, du 26 novembre au 10 décembre. L’organisme qui vient en aide, avec l’art, aux personnes ayant des problèmes de santé mentale présentera notamment son premier marché de Noël virtuel le 27 novembre, à 17 h. L’exposition, elle, est accessible sur rendez-vous. Elle propose à la vente plus de 100 œuvres d’art, créées par des membres des Impatients et par quelque 80 artistes visuels professionnels. C’est d’ailleurs l’artiste visuel québécois Stanley Février qui est le parrain de cette expo-encan annuelle, principale activité de financement de l’organisme. L’encan débute ce 26 novembre à 8 h et finira le 10 décembre à 20 h.

Sur le web : Samian, Daniel Boucher et Beyries à la PdA

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Samian

Une courte série de trois concerts virtuels intitulée Carte blanche colorée sera lancée par la Place des Arts à compter de vendredi avec une prestation de Samian, dont le concert du mois d’avril à la PdA avait été remis au 9 décembre. Des prestations de Daniel Boucher et de Beyries, qui ont chacun lancé un nouvel album ce mois-ci, sont aussi au programme : lui le 11 décembre, elle le 15 janvier. Un billet pour l’un de ces concerts virtuels coûte 15 $, mais il est possible d’acheter une entrée valide pour les trois prestations au coût de 35 $.

Sur les plateformes : Martin Matte en balado

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Martin Matte

La plateforme de Radio-Canada OHdio présente dès le 1er décembre le tout premier spectacle solo de l’humoriste Martin Matte, Histoires vraies. Présenté pour la première fois en 2000 et jusqu’en 2004, depuis sorti sur DVD, ce spectacle présenté plus de 300 fois en salle pourra maintenant être écouté ou réécouté en format balado. À l’occasion du premier anniversaire de l’application OHdio, Radio-Canada offre une dizaine de nouveautés, dont quelques spectacles d’humour. En plus de Martin Matte, les humoristes Guillaume Wagner, Nabila Ben Youssef et Eddy King verront aussi un de leurs spectacles ajoutés à la plateforme à partir du 1er décembre.